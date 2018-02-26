Хватит кормить США: Порошенко пристыдили за покупку угля и оружия

Президенту Украины досталось от своих же сограждан. Петра Порошенко пристыдили за то, что он кормит американскую экономику.

Глава Украины похвастался у себя в Twitter развитием торговых отношений с американской компанией General Electric. "Сегодня мы уже имеем и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. В этот перечень добавляем американские локомотивы и производственное партнерство, – написал Порошенко.

Но ничего, кроме раздражения соотечественников, президент в ответ не получил. Украинцы пристыдили Порошенко за хвастовство и напомнили ему, что еще вчера у Незалежной были свои атомная энергетика, авиапромышленность и ракетно-космические технологии.

"Вместо того чтобы продавать свои локомотивы, свой уголь и свое оружие другим, даря нашей промышленности развитие, людям рабочие места, а Украине деньги, президент-вассал щеголяет тем, что кормит экономику США за счет крепостных с зарплатой в 100 долларов в месяц", - гласит один из комментариев.

Напомним, что в 2017 году Киев отказался закупать уголь в Донбассе, объявив ему торговую и транспортную блокаду. Правда, выяснилось, что заокеанские друзья нанесли Украине настоящий экономический удар: Штаты, вопреки заявлениям о поддержке Незалежной, начали продавать ей уголь по завышенным ценам.

Угода між Укрзалізницею та General Electric – важливий крок у розвитку не лише системи транспорту, а й економіки країни в цілому. І мені приємно, що міжнародні експерти та преса солідарні з нами у баченні ситуації pic.twitter.com/mjhPgOga9D — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 февраля 2018 г.

Стоимость тонны американского металлургического угля для Украины взлетела до 306 долларов. Начинались экономические отношения Киева и Вашингтона с 71 доллара за тонну. Примечательно, что для Норвегии американцы, наоборот, снизили цену со 140 до 125 долларов.

Украине уголь жизненно необходим – он используется в металлургии для производства чугуна и стали. Известно, что в первом полугодии 2017 года на Украине на 21% сократилось производство чугуна, стали было выпущено меньше на 25,5%. В апреле из-за нехватки угля приостановили работу Приднепровская, Змиевская, Трипольская и Криворожская ТЭС. Власти пошли на крайние меры и объявили о чрезвычайной ситуации в энергетике.