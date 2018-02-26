Подмосковная компания отстояла свою репутацию

Подмосковное предприятие выиграло иск о защите деловой репутации. Суд признал порочащей деловую репутацию статью с громким названием на портале "Одинцово-инфо".

Десятый арбитражный апелляционный суд признал, что распространенные экологическими активистами и журналистами данные – недостоверны. Постановление суда опубликовано на его официальном сайте. Речь в иске шла о сведениях, размещенных на интернет-портале "Одинцово-инфо", которые порочат деловую репутацию подмосковного предприятия "ТЭКА-Сервис".

Как сообщила генеральный директор организации, занимающейся добычей сыпучих материалов, Ксения Федосеева, "ТЭКА-Сервис" работает в Подмосковье более 20 лет и является одним из крупных недропользователей. Помимо этого, предприятие имеет хорошую репутацию среди игроков рынка.

У нас обширный круг контрагентов во всех отраслях экономики, мы входим в совет областной ассоциации участников рынка нерудных материалов. Мы пристально следим за своей деловой репутацией и будем защищать наши честь и достоинства в установленном законом порядке и впредь.

В июне 2017 года на сайте "Одинцово-инфо" появилась статья под заголовком "Коррупция захлестнула Подмосковье!". В ней было изложено выступление активистки Кононовой на митинге в Новом городке Одинцовского района Московской области. В числе прочего она обвинила должностных лиц предприятия "ТЭКА-Сервис" в совершении серьезных уголовных преступлений, среди которых – порча земли и коррупция.

После того как юристами "ТЭКА-Сервис" были представлены исчерпывающие доводы о законности деятельности предприятия и его должностных лиц, суд постановил обязать интернет-портал удалить из Сети недостоверную информацию, а также опровергнуть порочащие предприятие сведения. Активистке Кононовой, согласно решению суда, нужно письменно опровергнуть свои высказывания.