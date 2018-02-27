Олень-попрыгун угодил в воду из-за своего упорства

В городе Луисвилл, штат Кентукки (США) произошел инцидент с диким животным. Олень случайно оказался на улице и испугался людей.

Очевидцы сняли на камеру, как животное скакало по улице, перепрыгивая через ограждения, за одним из которых был водоем. Олень угодил в воду, но, к счастью, смог проплыть и выбраться на сушу, передает ABC News.