Олень-попрыгун угодил в воду из-за своего упорства
Очевидцы сняли на камеру, как животное скакало по улице, перепрыгивая через ограждения, за одним из которых был водоем. Олень угодил в воду, но, к счастью, смог проплыть и выбраться на сушу, передает ABC News.
PERFECT 10: Deer majestically gallops, jumps over a railing and dives into flood waters in Louisville, Kentucky. Thankfully, dry land wasn’t too far away! https://t.co/LYF5Z0YOmW pic.twitter.com/8jwKs8x088— ABC News (@ABC) 27 февраля 2018 г.
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