За что под Москвой задержали националиста с телеканала НТВ

Гражданин Польши Томаш Мацейчук задержан в Подмосковье. Журналист известен скандальными высказываниями на ток-шоу в эфире российских телеканалов. По некоторым данным, спецслужбы давно наблюдали за деятельностью "политолога".

Польского националиста Мацейчука доставили в отделение полиции. В СМИ появились фотографии, сделанные во время обыска его съемной квартиры в подмосковных Мытищах. Там нашли почетные грамоты и символику украинских националистических батальонов.

Томаш Мацейчук известен своими антироссийскими высказываниями. Весной 2017 года он в эфире канала НТВ назвал советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне, "красными фашистами". В ответ российский политолог Руслан Осташко устроил с ним драку, а позже вызвал на поединок. Боксерский бой прошел на прошлой неделе, Осташко одержал победу по очкам.

В распоряжении журналистов оказалось письмо управления Следственного комитета по Калининградской области. В нем сообщается, что Мацейчук фигурирует в уголовном деле по статье 282 Уголовного кодекса "Организация экстремистского сообщества". В письме, направленном московским правоохранительным органам, также сообщается, что в соцсети "ВКонтакте" размещено видео, на котором Томаш Мацейчук "высказывает слова, направленные на возбуждение ненависти и вражды". На этих же кадрах польский националист "оскорбляет Гиви" (одного из погибших командиров ДНР).

Оппонент Томаша в недавней схватке – политолог Руслан Осташко – заявил, что интерес правоохранителей к Мацейчуку связан с его выступлениями в эфире. "Люди из правоохранительных структур, которым я задавал вопросы, говорят, что он давно "ведется". Как ребята объяснили, последней каплей стало его признание в прямом эфире, что он стрелял, находясь на Донбассе. Он не сказал, в какую сторону стрелял, отмечу это, – но он признался, что стрелял. Это было последней каплей, и они решили... начать наводить порядок", – заявил Осташко в эфире радиостанции "Говорит Москва". По словам политолога, он готов дать следствию любые пояснения по ситуации.

Польский националист приехал в Россию, будучи завербованным польской разведкой, предполагает политолог Марина Клебанович. "Я совершенно не удивлена, что у него были найдены дома доказательства взаимодействия с националистами. Скажу больше, на сегодняшний момент те граждане Польши, которые приходят на российские телешоу, 100% взаимодействуют со спецслужбами, находящимися под контролем США. Просто так сюда никто не приезжает, просто так никто ничего не говорит", – цитирует Клебанович РЕН ТВ.

Тем временем выяснилось, что Мацейчук ожидает разбирательства в Мытищинском городском суде. Он сообщил журналистам, что сначала речь шла о возбуждении межнациональной розни. Позже он услышал, что обыски связаны с делом некой жительницы Калининграда – в подробности поляк вдаваться не стал. В итоге ему сообщили, что он задержан за нарушение миграционного законодательства и будет депортирован из России.