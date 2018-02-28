Полное видео истерики Жириновского из-за дебатов с Собчак

Владимира Жириновского облили водой в прямом эфире. Оппонент лидера ЛДПР, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, не стерпела оскорблений.

Владимир Вольфович во время теледебатов на канале "Россия 1" постоянно перебивал одного из соперников – Сергея Бабурина. Ксения Собчак сделала замечание лидеру ЛДПР – после чего ей пришлось выслушать все, что думает о ней ветеран президентских кампаний. Чтобы охладить не в меру распоясавшегося политика, телеведущая решила облить его водой.