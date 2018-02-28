В обществе назрел запрос на запрет травматов

В обществе назрел запрос на полный запрет травматического оружия или, по крайней мере, на введение жесткого контроля за его оборотом. Кроме проблем, легализация травматов ни к чему не привела. Это признали участники круглого стола, прошедшего в агентстве "Россия сегодня", – депутаты, политологи и юристы.

Во время дискуссии прозвучало мнение, что травматическое оружие является прежде всего инструментом нападения, а не обороны. За 20 с лишним лет, прошедших после его легализации, нет достоверной статистики о том, что такое оружие улучшило криминогенную обстановку в стране.

Одной из проблем депутат Госдумы Олег Николаев назвал низкий уровень культуры обращения с травматическим оружием. Парламентарий предложил добавить в закон об оружии дополнительный барьер на пути к его покупке – приобретение полиса гражданского страхования по аналогии с ОСАГО. Депутат также отметил, что населению необходимо провести ликбез по технике безопасности обращения с оружием, а также поставить вопрос: необходимо ли вообще такое оружие. Кроме того, требуется ужесточение процедуры медицинского освидетельствования, которую многие желающие купить травматику обходят.

Запрет на ношение травматического оружия также поддержали адвокат Сергей Афанасьев и директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов. "Нельзя идти на поводу у лоббистов распространения оружия, например, таких, как Михаил Хубутия. Кроме проблем, травматическое оружие больше ничего не создает", – отметил Афанасьев. "Необходимо сначала взрастить культуру обращения с оружием, а уже потом давать людям это оружие. Украина показала отрицательный опыт вооружения населения", – заявил Ведруссов.