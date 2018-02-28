Россияне выступают против травматического оружия
Все они в разной степени согласились с тезисом, что законодательство, регулирующее оборот травматического оружия, необходимо менять в сторону ужесточения. Некоторые эксперты настаивали, что травматы надо вообще запретить.
Чуть ли не каждую неделю из разных регионов приходят новости о том, что травматику применяют неуравновешенные граждане в дорожных и бытовых конфликтах. Участились также случаи изъятия такого оружия у детей и подростков, которые носят его в школу, а иногда и стреляют в учителей и одноклассников.
"Сейчас в Госдуме рассматривается вопрос полного запрета ношения травматического оружия. В нижней палате парламента находятся на рассмотрении несколько законодательных инициатив, после оценки экспертным сообществом депутаты приступят к их обсуждению", – заявил на круглом столе другой депутат – Денис Парфенов.
Он также посетовал на существующие сейчас законодательные барьеры в области обмена информацией в сфере оборота травматического оружия между различными ведомствами.
Запрет на ношение травматического оружия также поддержали адвокат Сергей Афанасьев и директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов. "Нельзя идти на поводу у лоббистов распространения оружия, например, таких, как Михаил Хубутия. Кроме проблем, травматическое оружие больше ничего не создает", – подчеркнул Афанасьев.
Он отметил, что те, кто продвигает идею свободного ношения оружия – его производители. Они преследуют чисто коммерческую цель – продать побольше своего смертоносного товара и за счет этого обогатиться.
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