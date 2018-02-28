"Жириновский – хамло": россияне заступились за несчастную Собчак

Подписчики аккаунтов Ксении Собчак в соцсетях решили поддержать ее после конфликта с лидером ЛДПР. Комментаторы выражают восхищение поведением ведущей, а Владимир Жириновский удостоился нескольких весьма нелестных эпитетов.

"Быдло и хамло" – самые мягкие определения, появившиеся под постом в Instagram Ксении Собчак. Такими комментариями подписчики выражают свое отношение к высказываниям Владимира Вольфовича в адрес их кумира.

Поводом стал инцидент во время теледебатов кандидатов в президенты, которые транслировались в прямом эфире канала "Россия 1". Жириновский постоянно перебивал одного из соперников – Сергея Бабурина. Ксения Собчак сделала замечание лидеру ЛДПР – после чего ей пришлось выслушать витиеватую тираду от ветерана президентских кампаний. Чтобы охладить не в меру распоясавшегося политика, телеведущая решила облить его водой.

Ксения Анатольевна, конечно, разместила запись эпизода в соцсети. "Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно", – подписала ролик телеведущая.

Реакция сторонников теледивы была ожидаемо бурной. "Он быдло и хамло, меня тошнит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал некто paulkovatsch. "Позор , позор несчастная Россия", – поддерживает предыдущего оратора nika108. "Ужааас!! Мы где находимся друзья?????? Что это? @xenia_sobchak я вашей стойкости и мудрости восхищаюсь. Может и за вас проголосую, в любом случае держитесь!" – пишет h_manush. "Ксена, надо было не водой эту жирную свинью обливать, а ногой в пах. И еще – в студии не нашлось ни одного мужика, чтобы врезать свинье. Как говорил Киса : Хамы!" – резко высказывается uladzimir123_l.

Глава предвыборного штаба Собчак, Ксения Чудинова, решила не отставать от своего шефа: о происшествии на теледебатах она сообщила в Facebook. "Собчак у Соловьева вылила на Жириновского стакан воды! Ааааааа! Доигрался Жир!" - написала Чудинова. Подписчики были в восторге. "Сильно!", "Мокрое место осталось", "Апельсиновый сок был бы каноничнее", – прокомментировали они пост. Позже Чудинова заявила, что Ксения Собчак намерена обратиться с жалобой на лидера ЛДПР из-за оскорблений во время предвыборных дебатов.

Муж телеведущей Максим Виторган не стеснялся в выражениях в отношении Жириновского. "Слушайте, ну он старый ***, как я могу на него реагировать? Больной человек, отрабатывает свой хлеб из года в год", – заявил актер. А ведущий теледебатов Владимир Соловьев комментировать инцидент отказался. По его словам, это запрещает Центризбирком.