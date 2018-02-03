Сотни тысяч людей пришли на акцию "Россия в моем сердце!"
Как рассказал секретарь
генсовета "Единой России" Андрей Турчак, более четверти миллиона партийцев вышли на улицы городов для того,
чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны и, в частности,
тем, кто отстоял Сталинград. По его словам, участие в акциях приняли Псков,
Кемерово, Киров, Сахалин, Камчатка, Москва и многие другие регионы
"Антироссийские санкции, информационная война, а теперь еще и стремление наших так называемых партнеров запретить российской сборной участвовать в Олимпиаде – это очередная попытка давления на нашу страну с целью пошатнуть уверенность в себе, – заявил Андрей Турчак. – Но это подход слабых, поэтому мы обязательно победим! Спасибо всем, кто собственным примером сегодня заявил, что вместе мы – сила, которая справится с любыми вызовами".
Секретарь генсовета "ЕР" отметил, что прошедшие митинги объединили разные поколения россиян. Турчак напомнил, что сталинградская битва – это одно из важнейших событий, которое спасло человечество от фашизма. Прошедшие акции наглядно демонстрируют, что память о героях этого исторического сражения жива.
"Кроме того, митинги показали, что наше единство не ослабевает со временем, и мы всегда готовы оказать поддержку друг другу в самых сложных политических условиях, – сказал он. – В первую очередь это касается российских спортсменов, которые отправляются на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Сегодня мы поддержали наших олимпийцев".
Отметим, что народная акция объединила людей по всей стране. В регионах к единороссам присоединились, депутаты, представители "Молодой Гвардии Единой России", общественных организаций и простые граждане.
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