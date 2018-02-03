Сотни тысяч людей пришли на акцию "Россия в моем сердце!"

CAS оправдал россиян Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Воскресенье 4 февраля
Лента новостей
18:49
Террористы похвастались сбитым российским Су-25 (видео)
18:00
Актриса Татьяна Лютаева сообщила о об утрате из-за рака
16:33
Валерию умоляют не надувать губы
15:58
20-летний любовник интимом довел до смерти 42-летнюю подругу
15:46
Садальский влез в скандал с Корчевниковым
15:42
Илюмжинов отказался от выборов президента Российской шахматной федерации
15:40
Строительство метро до "Рассказовки" вышло на финишную прямую
15:28
Кудрявцева взволновалась от нежности известного артиста
15:19
Панин довел до неистовства новым видео
14:41
Любовник Божены Рынской подал на развод
14:17
Злопыхатели набросились на сына Рудковской и Плющенко
13:12
Опекуны пытались убить трехлетнего ребенка под Москвой
13:02
Елена Яковлева рассказала о тяжелом лечении
12:22
Известная актриса напала на Шурыгину
11:40
Редактор "Спаса" пожаловался на избиение Корчевниковым
11:18
Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова
11:12
В московской больнице произошел пожар
11:01
Тарасова жестко унизили на концерте Бузовой в Москве
10:39
Пострадавший на сцене Нагиев восхитил россиян
10:25
В метро Москвы погибла женщина
21:58
Бузова побила севшую в лужу Собчак
21:40
У исхудавшей Пугачевой нашли зависимость
21:36
В московском ресторане пьяный мужчина с пистолетом устроил дебош
21:15
Перебежчики ударят Россию в спину на Олимпиаде
21:10
В Подмосковье отчим три года насиловал девочку
20:46
Полиция с собаками обыскивает самолет во Внуково
20:43
В Подольске произошел крупный пожар
20:39
Постаревшая Кудрявцева шокировала странным видом
20:07
Нагиеву срочно вызвали скорую во время спектакля
20:04
Что ждет сына Дмитрия Маликова
19:49
Под Москвой нашли очаг опасной инфекции
19:43
Откровенное видео Бузовой и Батрутдинова вызвало скандал
19:06
Названы страшные последствия антироссийских санкций
18:47
Безумные регионы: семь казанцев отправляли детей-рабов на грабеж
18:27
Под Москвой пациент умер в очереди к врачу
18:14
К чему снится бывший
17:55
Мобильные приложения "Аэрофлота" стали распознавать банковские карты
17:44
Двуличная Собчак восхитилась предательством Родченкова
17:27
В Подмосковье перевернулась фура с кислотой
17:12
Два бокала вина спасут от болезни Альцгеймера
17:06
Россия унижает МОК в Швейцарии
16:47
Еж Пых предсказал погоду на весну (видео)
16:39
Матерящуюся Пугачеву назвали провинциальной истеричкой
16:36
Униженный Россией МОК готовит грязную месть
16:08
Американские каникулы Киркорова и Орбакайте
16:05
Леопард Валера устроил пирушку для тигров и куниц (видео)
15:57
Пережившую анорексию Липницкую с важным заявлением рвут на части
15:38
Перепуганный Порошенко загнал себя в угол
15:30
Алина Кабаева хочет больше золота
15:21
Ургант публично поиздевался над Меладзе
15:19
"Народный контроль" проверил НПФ в регионах
15:00
Водители троллейбусов устроили битву на дороге (видео)
14:58
Россиянин изнасиловал в отеле юную фигуристку
14:47
У жены Тарасова после свадьбы лопнуло терпение
14:44
Фермеры решили накормить москвичей
14:43
Совет на выходные
14:39
Состояние больного Порошенко резко ухудшилось
14:37
Уровень поддержки "ЕР" остается стабильно высоким
14:33
Растворимый кофе вызывает рак
14:15
Ульяновские курсанты отделались испугом
14:04
Олимпийскую сборную России перед Играми-2018 потряс новый скандал
13:54
Пережившая клиническую смерть звезда "Аншлага" о страшном диагнозе
13:42
Audi A5 Sportback: быстрый комфорт
13:38
Россиянам пообещали рекордное обогащение
13:21
Почему беременным нельзя пить обезболивающее
13:18
54-летняя жена Маликова после рождения сына: На самом деле я потрясена
12:51
Вскрылась смертельная опасность таблеток от диареи
12:51
Памфилова публично отчитала Пескова
12:29
Зимнее меню для похудения
12:28
Тело школьницы с пакетом на голове найдено в туалете под Москвой
12:21
Звезда "50 оттенков серого" раскрыла омерзительную правду о постельных сценах
12:21
Народ пожертвовал предателю Родченкову огромную сумму
12:15
У располневшей Бородиной обгорело лицо
12:01
Россиянин задушил слишком громко храпевшую подругу
11:50
Главные события Москвы со 2 по 8 февраля
11:45
Гимнаст Щербо впервые отреагировал на изнасилование украинки
11:44
Валерия Леонтьева перепутали с женщиной
11:36
На чердаке дома в Москве нашли мумию
11:16
На Украине готовится нацистский переворот
11:01
Дом Ельцина сгорел дотла перед его днем рождения
10:52
Звезду "Дома-2" обругали за фото из родильной палаты
10:43
В Москве бездомный потерпел фиаско при ограблении банка
10:24
Актер Юрий Чернов рассказал о госпитализации
09:58
ЕС объявил войну России на Балканах
09:45
Похудевшая Утяшева высказалась о своей пластике
09:43
Как похудеть при сидячей работе
09:26
Пьяный студент упал на рельсы в московском метро
09:09
Тарасова пристыдила Мутко в эфире Первого канала
09:07
Центробанк лишил лицензий два московских банка
08:52
Под Москвой электричка протаранила легковушку
08:44
Долину не узнали на празднике постаревшей Началовой
08:33
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
08:19
"Темный день для спорта": МОК назвал россиян обманщиками и ворами
08:19
Сын Фиделя Кастро покончил с собой
22:06
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
21:59
Запад бьется в припадке из-за триумфа России на Олимпиаде
21:55
Я ошибался: найден тайный дневник студента-некрофила из Бауманки
21:33
Производство должно стать базой для цифровизации экономики
21:33
Жена со слезами проводила Белых за решетку на восемь лет
21:27
Джигарханян устроил взбучку неприлично одетой Цымбалюк-Романовской
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Постаревшая Кудрявцева шокировала странным видом
У исхудавшей Пугачевой нашли зависимость
Двуличная Собчак восхитилась предательством Родченкова
Известная актриса напала на Шурыгину
Злопыхатели набросились на сына Рудковской и Плющенко
Общество

Сотни тысяч людей пришли на акцию "Россия в моем сердце!"

Фото: er.ru
Более 250 тысяч представителей "Единой России" приняли участие в массовых акциях, которые прошли по всей стране. В Москве представители центрального исполкома и столичного регионального отделения партии собрались на Васильевском спуске.
прочитано 991 раз

Как рассказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, более четверти миллиона  партийцев вышли на улицы городов для того, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны и, в частности, тем, кто отстоял Сталинград. По его словам, участие в акциях приняли Псков, Кемерово, Киров, Сахалин, Камчатка, Москва и многие другие регионы

ПО ТЕМЕ

"ЕР" примет участие в акции "Россия в моем сердце"

"Народный контроль" проверил НПФ в регионах

Уровень поддержки "ЕР" остается стабильно высоким

"Антироссийские санкции, информационная война, а теперь еще и стремление наших так называемых партнеров запретить российской сборной участвовать в Олимпиаде – это очередная попытка давления на нашу страну с целью пошатнуть уверенность в себе, – заявил Андрей Турчак. – Но это подход слабых, поэтому мы обязательно победим! Спасибо всем, кто собственным примером сегодня заявил, что вместе мы – сила, которая справится с любыми вызовами".

Секретарь генсовета "ЕР" отметил, что прошедшие митинги объединили разные поколения россиян. Турчак напомнил, что сталинградская битва – это одно из важнейших событий, которое спасло человечество от фашизма. Прошедшие акции наглядно демонстрируют, что память о героях этого исторического сражения жива.

Фото: er.ru

"Кроме того, митинги показали, что наше единство не ослабевает со временем, и мы всегда готовы оказать поддержку друг другу в самых сложных политических условиях, – сказал он. – В первую очередь это касается российских спортсменов, которые отправляются на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Сегодня мы поддержали наших олимпийцев".

Отметим, что народная акция объединила людей по всей стране. В регионах к единороссам присоединились, депутаты, представители "Молодой Гвардии Единой России", общественных организаций и простые граждане.

Автор: Дмитрий Куклин3 февраля 2018, 17:27

комментарии

Политика

Страшные тайны: Борис Ельцин
Состояние больного Порошенко резко ухудшилось
Памфилова публично отчитала Пескова
На Украине готовится нацистский переворот

Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Лютаева сообщила о об утрате из-за рака
Участник "Дома-2" попался на измене беременной Рапунцель (видео)
52-летний актер Разбегаев ждет дочь
Валерию умоляют не надувать губы

Проишествия

Поезд метро въехал в голову москвичке из-за упавшей сумки
Звезда Первого канала угодила в скандал с ФСБ
Выдающийся физрук оказался в центре секс-скандала в Москве
В Москве пенсионерка жестоко избила врача

Lifestyle

Звезда "50 оттенков серого" раскрыла омерзительную правду о постельных сценах
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Покаяние Пчелы из "Бригады" вызвало скандал
Шоу-бизнес

Елена Яковлева рассказала о тяжелом лечении

Актриса не могла отлежаться из-за своей работы
Шоу-бизнес

Садальский влез в скандал с Корчевниковым

Актер с недоверием отнесся к новости об избиении Борисом Корчевниковым своего подчиненного
Шоу-бизнес

Валерию умоляют не надувать губы

Поклонники в восторге от внешности певицы
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Лютаева сообщила о об утрате из-за рака

После борьбы тяжелой формой онкологии ушла из жизни художница Екатерина Залетаева

Гороскоп

Что ждет сына Дмитрия Маликова
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на февраль
Бизнес-гороскоп на февраль

Фоторепортажи

Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова
Американские каникулы Киркорова и Орбакайте
Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"
На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад

Спорт

Перебежчики ударят Россию в спину на Олимпиаде
Двуличная Собчак восхитилась предательством Родченкова
Униженный Россией МОК готовит грязную месть
Алина Кабаева хочет больше золота

Регионы

В Подмосковье отчим три года насиловал девочку
Безумные регионы: семь казанцев отправляли детей-рабов на грабеж
Еж Пых предсказал погоду на весну (видео)
Россиянин изнасиловал в отеле юную фигуристку
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru