Сотни тысяч людей пришли на акцию "Россия в моем сердце!"

Более 250 тысяч представителей "Единой России" приняли участие в массовых акциях, которые прошли по всей стране. В Москве представители центрального исполкома и столичного регионального отделения партии собрались на Васильевском спуске.

Как рассказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, более четверти миллиона партийцев вышли на улицы городов для того, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны и, в частности, тем, кто отстоял Сталинград. По его словам, участие в акциях приняли Псков, Кемерово, Киров, Сахалин, Камчатка, Москва и многие другие регионы



"Антироссийские санкции, информационная война, а теперь еще и стремление наших так называемых партнеров запретить российской сборной участвовать в Олимпиаде – это очередная попытка давления на нашу страну с целью пошатнуть уверенность в себе, – заявил Андрей Турчак. – Но это подход слабых, поэтому мы обязательно победим! Спасибо всем, кто собственным примером сегодня заявил, что вместе мы – сила, которая справится с любыми вызовами".

Секретарь генсовета "ЕР" отметил, что прошедшие митинги объединили разные поколения россиян. Турчак напомнил, что сталинградская битва – это одно из важнейших событий, которое спасло человечество от фашизма. Прошедшие акции наглядно демонстрируют, что память о героях этого исторического сражения жива.





"Кроме того, митинги показали, что наше единство не ослабевает со временем, и мы всегда готовы оказать поддержку друг другу в самых сложных политических условиях, – сказал он. – В первую очередь это касается российских спортсменов, которые отправляются на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Сегодня мы поддержали наших олимпийцев".

Отметим, что народная акция объединила людей по всей стране. В регионах к единороссам присоединились, депутаты, представители "Молодой Гвардии Единой России", общественных организаций и простые граждане.