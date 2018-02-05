Переезд Абрамовича в Швейцарию стал сенсацией

Роман Абрамович хочет переехать на швейцарский курорт. Российский миллиардер подал прошение о виде на жительство. Власти общины Бане, в которую входит горнолыжный курорт Вербье, признали, что заинтересованы в таком налогоплательщике.

Прошение о виде на жительство основной владелец Evraz Group подал в 2016 году. Согласно заявке, Абрамович хотел поселиться на территории общины Бане, в которую входит горнолыжный курорт Вербье. Заявка была подана в муниципалитет общины, а также в Службу народонаселения и миграции кантона Вале. Однако позже миллиардер свое прошение отозвал.

Власти Швейцарии подтвердили журналистам эту информацию. Однако детали разглашать не пожелали: торгово-коммерческий суд в Цюрихе по требованию предпринимателя запретил газетам раскрывать подробности. Известно лишь, что в ноябре 2017 года Абрамович вновь обратился по этому вопросу. Как предполагает РБК со ссылкой на швейцарские издания Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung, бизнесмен, скорее всего, собирался получить вид на жительство, договорившись с властями об уплате "паушального", или порасходного налога – когда физлицо платит не с доходов, а с расходов.

Это подтверждается и заявлениями швейцарских властей. "Учитывая его финансовые ресурсы, он был бы очень интересным налогоплательщиком как для муниципалитета, так и для страны. Мы дали положительный ответ", - комментировал получение первой заявки глава миграционного отдела кантона Вале Жак Делаваллаз. Напомним, Роман Абрамович с состоянием 9,1 миллиарда долларов занимает 12-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

В конце прошлого года Роман Абрамович направил в Федеральную полицию письмо с просьбой возобновить рассмотрение его заявки. Однако там предпринимателю вежливо объяснили, что отозванный запрос не может быть "разморожен". Тем не менее ничто не мешает миллиардеру отправить новый. Насколько известно СМИ, пока что российский бизнесмен новое письмо швейцарским властям не направлял.

Как сообщается, за последние десять лет Швейцария выдала 578 разрешений иностранцам на проживание в стране. Из них 186 получили россияне. На втором месте, с большим отрывом (37 разрешений) – граждане Турции.