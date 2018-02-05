Тупые генералы и коррупция: украинскую армию разнесли в пух и прах

Один из добровольных помощников украинских военных рассказал всю правду об армейских порядках в Незалежной. Оказалось, что генералы там тупые, а отношение к солдатам – унизительное.

Майор израильской армии Виктор Верцнер с самого начала так называемой антитеррористической операции на Украине помогает ВСУ деньгами и своими знаниями – он тренирует солдат и офицеров. Недавно израильский военный написал пост в Facebook, чем вызвал яростную критику чиновников от армии, близких к администрации Петра Порошенко.

"Какую армию строят в Украине (мои впечатления)" – озаглавил свой пост Верцнер. "Генералы с которыми имел "честь" общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы. Отношение к солдату унизительно, часто издевательское", – написал майор.

Он также упомянул о нерациональном распределении бюджета, повсеместном кумовстве, показухе и коррупции. У украинских военных также есть два синдрома – "мы все сами знаем лучше вас" и "мы – сильнейшая армия в Европе", пишет с иронией израильский военный.

Многие комментаторы согласны с автором. "Реально - боеспособность упала за последние 2 года процентов на 25-30. Это – натовцы так оценили. А ведь с ними – далеко не худший контингент работает", – пишет Ivan Gerhardt. "У меня есть некоторый опыт с нашей украинской армией, и я абсолютно верю написанному здесь", – вторит ему Ігор Сидоренко.

"Пока министр обороны из бывших вертухаев, а они порох не нюхают, ибо всегда воюют сугубо только в тылу страны против собственных граждан, либо охраняют зоны, заводы и склады", – делает вывод Сергей Фесенко.

Напомним, в декабре 2016 года Петр Порошенко назвал ВСУ сильнейшей армией Европы. Уже летом 2017 года он повторил, что армия, которая создана на Украине за последние три года, крепка духом и является одной из самых эффективных армий на континенте.