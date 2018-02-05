Ведущий Караулов винит молодую жену в организации его убийства

Андрей Караулов опасается за свою жизнь. Ведущий программы "Момент истины" подозревает собственную супругу в организации покушения.

Журналист усилил охрану дома и обратился с письмом к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой принять меры против убийц-бандеровцев, которые охотятся за его головой. К обращению к Колокольцеву Караулов приложил опись имущества, которое у него якобы похитила жена. По словам Андрея Викторовича, Юлия Мареева когда уходила от журналиста, прихватила с собой часы Patek Philippe ценой 60 тысяч и картины Никаса Сафронова.

"Уважаемый Владимир Александрович! 20 декабря 2017 года моя супруга, Мареева Юлия Алексеевна, обратилась к нашему общему знакомому, риэлтору Бирюкову Игорю Николаевичу, с просьбой помочь найти ей людей, которые могут исполнить ее заказ: убить меня, Караулова Андрея Викторовича, любым способом", — приводит отрывок из письма Андрея Караулова Центр управления расследованиями.

Журналист организации, приехавший к дому журналиста, смог поговорить с соседями ведущего. Один из них рассказал, что Караулов просил их сообщать ему, если они вдруг увидят в охраняемом поселке, где он проживает, незнакомых людей. "Особое внимание попросил обращать на усатых мужчин в вышиванках с характерным украинским акцентом и автомобили с "жовто-блакитными госномерами". Еще он попросил позаботиться об обитающих в доме крокодиле и пираньях, если типа с ним "что-то случится", – рассказал один из соседей Караулова.

Известно, что Юлия Мареева – четвертая жена журналиста. Они познакомились семь лет назад. Девушке тогда был 21 год, а Андрею Викторовичу – 53. Юлия написала Караулову, что большая поклонница его творчества, через пару месяцев он предложил встретиться. "Юлю, как положено, привезли на машине в нашу деревенскую забегаловку, тут за углом, а я пришел в валенках, грязный и небритый. Но ничего, понравился, и через четыре дня мы уехали отдыхать", —вспоминал Караулов в программе "Пока все дома" 24 апреля 2016 года.