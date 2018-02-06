Самолет с 16-ю генералами и адмиралами разбился в Ленобласти

В один из февральских дней 1981 года тишину небольшого городка Пушкин в Ленинградской области нарушила страшная авиакатастрофа. Следовавший рейсом на Дальний Восток самолет Ту-104 потерпел крушение, все находившиеся на борту погибли. Остроты ситуации придавал тот факт, что разбилась вся руководящая верхушка Тихоокеанского флота и ряд других высокопоставленных военных чинов – всего 16 адмиралов и генералов.



В начале февраля 1981 года в город на Неве с целью проведения штабных учений прибыл командный состав всех флотов Советского Союза. Мероприятия длились неделю, итоги подвели 7 февраля. По общему признанию, лучшими стали моряки-тихоокеанцы. В тот же день они начали собираться обратно домой.

В тот день в Ленобласти стояла ненастная погода, шел обильный снегопад. Самолет Ту-104 готовился ко взлету с аэродрома города Пушкин. В 16:02 лайнер вышел на взлетно-посадочную полосу, разогнался и оторвался от земли. На борту находились 50 человек – шесть членов экипажа и 44 офицера.

Среди них был высший руководящий состав Тихоокеанского флота: адмирал Эмиль Спиридонов – командующий флотом, глава политического управления ТОФ вице-адмирал Владимир Сабанеев, командующий авиацией Тихоокеанского флота генерал-лейтенант Георгий Павлов, председатель штаба генерал-майор авиации Степан Данилко, начальник разведки Тихоокеанского флота контр-адмирал Геннадий Леонов, а также командующие флотилиями и другие высшие офицерские чины.

Спустя восемь секунд после взлета машина неожиданно потеряла управляемость, начала снижаться и ударилась о землю. "Куда!" – таковым было последнее слово командира лайнера подполковника Анатолия Инюшина. Его истошный крик был отчетливо слышен на записях черных ящиков.

В катастрофе Ту-104 погибли 16 адмиралов и генералов, капитаны первого, второго и третьего рангов.

Единственным выжившим был старший лейтенант Валентин Зубарев. При ударе о землю его выбросило из кабины самолета. Но от полученных травм офицер скончался по дороге в больницу.





Крушение лайнера обезглавило Тихоокеанский флот СССР. Это грозило полным параличом управляемости столь громоздкой структуры и резким снижением уровня ее боеготовности. В условиях холодной войны это могло привести к непредсказуемым последствиям. Высшее военное руководство страны в спешном порядке назначило на освободившиеся должности нижестоящих офицеров, а в Кремле взяли расследование причин случившегося под личный контроль.

Рассматривалось несколько версий произошедшего. Первая – террористический акт, устроенный подрывником-одиночкой. Вариант диверсии анализировался особенно тщательно.

Рассматривалась возможность причастности как китайских, так и американских спецслужб.

В пользу первой версии говорило то, что совсем недавно отгремела Китайско-вьетнамская война, и не последнюю роль в победе Вьетнама сыграл советский Тихоокеанский флот. Моряки, помимо прочего, доставляли вьетнамцам боеприпасы и вооружения.



В пользу "американской" версии было то, что СССР уже как два года вел войну в Афганистане. Соединенные Штаты, противодействуя распространению влияния Советского Союза, не только поставляли оружие моджахедам, но и рассматривали возможность переброски частей морской пехоты в районы Индийского моря для дальнейшего броска в Афганистан.





Москва наверняка была в курсе таких планов по линии разведки. Противодействовать возможной десантной операции американцев мог только Тихоокеанский флот. Посему устранение его руководящей верхушки и начало реализации американского плана вполне могло быть звеньями одной цепи, размышляли в Москве.

Но версии иностранного вмешательства быстро отпали, когда следователи выяснили реальные причины трагедии. Как оказалось, незадолго до катастрофы командир экипажа Ту-104 обращался в политотдел Тихоокеанского флота и просил вице-адмирала Сабанеева обратить внимание на ненадлежащее поведение некоторых высокопоставленных офицеров. Но просьбы пилота не были услышаны.

В итоге выяснилось, что причиной гибели самолета стал... товарный дефицит в СССР того времени. Дело в том, что прилетевшие в Ленинград тихоокеанцы под завязку забили лайнер различными товарами и бытовой техникой, которую было трудно достать на Дальнем Востоке. Ко всему прочему в салоне Ту-104 оказались тяжелые рулоны бумаги и даже массивные сейфы с секретными папками.

Расследовавшая причины случившегося комиссия пришла к выводу, что при разбеге самолета незакрепленный груз резко сместился в хвостовую часть машины, что повлекло за собой потерю устойчивости. Хвост Ту-104 резко "ушел" вниз, показал в воздухе "крест" и в таком положении упал на землю. Именно так описывали произошедшее очевидцы из числа местных жителей.





Погибшие флотоводцы были похоронены на Серафимовском кладбище Ленинграда. При этом материалы расследования катастрофы были строго засекречены. Газеты о произошедшем практически не писали. Единственную запись сделала "Красная звезда", да и то на третьей полосе.

