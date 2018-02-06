Подробности нового коррупционного дела

Юриста Сергея Ковбасюка могут лишить статуса адвоката. Пока суд поместил его под домашний арест.

На необходимости очищения адвокатской среды настаивает все юридическое сообщество. Федеральная палата адвокатов составляет единый реестр адвокатов, лишенных статуса. Доступ к черному списку планируется сделать открытым для всех адвокатских палат. По мнению представителей сообщества, принятые меры помогут в решении вопроса о проникновении в корпорацию недобросовестных юристов.

В России до сих пор фиксируются случаи, когда адвокаты дают взятки судьям за решение вопросов своих подзащитных. В 2007 году в интервью одной из газет известный адвокат Генри Резник сказал, что за подобное действие были привлечены к уголовной ответственности не менее 15 юристов, из которых 12 или 13 оказались бывшими сотрудниками МВД и прокуратуры, пишет "Московский комсомолец". Однако, указывает издание – воз и ныне там и напоминает историю адвоката Ковбасюка.

По версии следствия, в первой половине 2016 года Сергей Ковбасюк передал 600 тысяч долларов экс-сотруднику ФСБ для решения деликатного вопроса. В уголовном деле фигурирует несколько человек, в том числе известный в определенных кругах бывший сотрудник спецслужбы Геннадий Подфигурный и московский адвокат Евгения Семчукова.

Сергей Ковбасюк родился в Самаре, ему 42 года. В 1997 году окончил Военный университет Минобороны, затем работал следователем в ФСБ. Адвокатскую карьеру начал в 2003 году, став учредителем бюро "Адвокаты и бизнес". В числе его клиентов, значились такие крупные компании, как "Икея" и "РусГидро".

Помимо России, Ковбасюк вел активную деятельность и на Украине, включая работу филиала своего адвокатского бюро. Сейчас бизнесмену и юристу грозит лишение статуса адвоката, реальный тюремный срок и большой штраф.