За качеством уборки снега в Москве следят в режиме онлайн

Московские власти задействовали Центр автоматической фиксации административных правонарушений для наблюдения за работой коммунальной техники. Сейчас в городе ликвидируются последствия мощного снегопада – идет активная уборка снега на дорогах и во дворах.

За коммунальщиками в прямом эфире следят 140 тысяч видеокамер, операторы центра контролируют качество уборки снега. Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, еще около 100 тысяч камер позволяют отследить, как убираются территории возле жилых домов.

Выходы из подъездов должны быть очищены до того момента, когда жильцы домов выходят на работу. Поэтому уборка снега начинается с раннего утра. В понедельник, 5 февраля, снег у большинства подъездов в московских дворах был убран.

Наличие камер позволяет проверить и качество уборки внутридомовых проездов, детских и спортивных площадок, лавочек и малых архитектурных форм во дворах. К управляющим компаниям, которые не могут оперативно организовать процесс уборки, применяются строгие меры.

Смотрят операторы и за тем, как идет уборка улиц. Специалисты Центра автоматической фиксации административных правонарушений контролируют, собран ли снег в кучи и вывезен ли вовремя на снегоплавильные пункты. Операторы видят на мониторах, где образуются наиболее проблемные участки и направляют туда снегоуборочные машины.

Специалисты следят за перемещениями снегоуборочных машин не только с помощью видеокамер. Вся коммунальная техника в Москве оснащена системой ГЛОНАСС, ее передвижения можно отследить с точностью до нескольких метров.

На прошлой неделе в столичном регионе выпало рекордное количество снега за столетнюю историю наблюдений. Высота сугробов в столице превысила 40 сантиметров. В уборке улиц участвуют более 70 тысяч дворников и дорожных рабочих, а также почти 16 тысяч единиц снегоуборочной техники. Только за прошедшие сутки (5 февраля) с улиц Москвы вывезено 1,2 миллиона кубометров снега, работы по уборке продолжаются в усиленном режиме.

Снегопад осложнил движение на автодорогах, в связи с этим власти обратились к автолюбителям с просьбой пересесть на общественный транспорт. Многие прислушались – стало меньше машин, и пробки значительно уменьшились. Капризы погоды обрадовали любителей зимних видов спорта: в минувшие выходные значительно выросла посещаемость московских парков.

Все жалобы москвичей на плохую уборку дорог и тротуаров власти отслеживают с помощью портала "Наш город". Как показывает статистика, за четыре дня аномального снегопада жители 80% дворов не оставляли сообщений о проблемах с уборкой снега. На снежные заносы во дворах можно также пожаловаться в свою управляющую компанию или позвонив в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: 8 (495) 777-77-77.