Погибшему в Сирии пилоту Су-25 присвоили звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил майору Роману Филипову звание Героя России посмертно, передает пресс-служба Кремля. Ранее стало известно, что тело погибшего в Сирии пилота Су-25 было возвращено в Россию.

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Напомним, боевики сбили российский Су-25 в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилоту удалось катапультироваться. На земле он вступил в бой с террористами. Попав в окружение, Роман Филипов привел в действие ручную гранату.