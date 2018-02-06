Собянин поручил активизировать уборку во дворах

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение руководителям на местах активнее заниматься уборкой снега во дворах. Столица постепенно приходит в себя после мощного снегопада.

"После аномального снегопада коммунальщики с уборкой дорог в основном справились. Надо более активно заниматься дворами: там хватает проблем", – написал Собянин в Twitter. Мэр сообщил, что уже дал соответствующее поручение префектам и главам районов.

Между тем на улицах Москвы продолжают посменную круглосуточную работу более 15 тысяч единиц техники и 70 тысяч человек – дворников и дорожных рабочих. Только за сутки, 5 февраля, со столичных магистралей вывезено более миллиона кубометров снега, работы по уборке продолжаются в усиленном режиме.

Город приходит в себя после сильнейшего снегопада. Синоптики говорят, что такого в столице не наблюдалось последние 100 лет. На прошлой неделе в столичном регионе выпало рекордное количество снега – высота сугробов в Москве и Подмосковье превысила 40 сантиметров.

После аномального снегопада коммунальщики с уборкой дорог в основном справились. Надо более активно заниматься дворами: там хватает проблем. Дал соответствующее поручение префектам и главам районов. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 февраля 2018 г.

Снегопад осложнил движение на автодорогах, было зафиксировано увеличение мелких аварий и, как следствие, затруднение движения на магистралях. Сотрудники ГИБДД и столичные власти обратились к автолюбителям с просьбой пересесть на общественный транспорт. Многие водители прислушались – на дорогах стало меньше машин, и пробки значительно уменьшились.

Капризы погоды обрадовали любителей зимних видов спорта: в минувшие выходные значительно выросла посещаемость парков. Москвичи катались на лыжах и санках, брали напрокат тюбинги и снегокаты, лепили снеговиков.

Замечания по поводу плохой уборки дорог и тротуаров можно оставить на портале "Наш город". На снежные заносы во дворах можно также пожаловаться в свою управляющую компанию или позвонив в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: 8 (495) 777-77-77.