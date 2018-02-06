Убийцу группы с перевала Дятлова нашли на фото

Энтузиаст Валентин Дегтерев, специализирующийся на поисках неизведанного и разгадках тайн человечества, поделился находкой, которая может пролить свет на тайну гибели туристической группы на перевале Дятлова в 1959 году. Исследователь уверен, что на одной из фотографий молодых людей он смог разглядеть шамана манси.

Несмотря на то, что с момента гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова на горе Холатчахль прошло уже 59 лет, к разгадке произошедшего с девятью туристами никто так и не приблизился. Исследователи феномена выдвигают самые разные версии, от бытового конфликта внутри группы до вмешательства инопланетных сил или происков темных духов.

Среди этого перечня называется и такой вариант событий, при котором к трагической гибели молодых людей приложили свои руки местные жители манси. "Улику", которая якобы может послужить аргументом в пользу этой версии, нашел на снимках туристов радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев.

"В кустах хорошо видна фигура человека. Он одет в обычную для мансийцев одежду с капюшоном. Его никто не видит, но он внимательно наблюдает за теми кто нарушил покой его богов", – написал энтузиаст в своем исследовании. Исследователь напомнил, что коренные народы чрезвычайно болезненно относились к тому, что на их священную землю повадились ходить туристы.

Публикация от Aiza (@aizamrr) Сен 26, 2017 в 10:58 PDT

Впрочем, утверждать, что именно шаманы убили туристическую группу, исследователь не берется. "Может нужно прислушаться к словам того мансийца, что (не так давно) утверждал, что группу туристов убили за то, что они потревожили покой их богов и разрушили их алтарь? Шаманы могли примерно наказать их за это. А может шаманы просто пытались спасти людей, что беспечно забрели туда откуда уже не выхода?", – предположил Валентин Дегтерев.