"Голос у него не дрогнул": пилот второго Су-25 рассказал о гибели командира

Ведомый из пары СУ-25 прикрывал своего командира, майора Филипова, окруженного террористами. Летчик подбил два автомобиля боевиков и вызвал поисково-спасательный отряд.

Российские штурмовики совершали облет территории в Идлибе 3 февраля. Боевикам удалось подбить ведущий самолет из ПЗРК. Ракета попала в правый двигатель. Пилот – майор Роман Филипов – удерживал самолет в воздухе до последнего. Однако ситуация была критической, и он был вынужден катапультироваться.

"Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: "По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!" Командир ответил спокойно и обыденно: "В меня попали, вызывай ПСО", – рассказал ведомый.

По словам летчика, он всегда прикрывал командира в воздухе. Так было и в этот раз. "Остался в этом районе и выполнил несколько атак. Отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман", – цитирует пилота издание "Красная звезда".

"Уходи в облака!" – таким был последний приказ Филипова напарнику. Однако летчик его нарушил, пытаясь отбить командира. При этом он продолжал передавать координаты поисковикам.

Как отметили военные эксперты, поисково-спасательная группа, которая во время вылетов дежурит на аэродроме Хмеймим в постоянной боевой готовности, не успела добраться до места последнего боя майора. Поскольку в этом районе действуют многочисленные террористические группы, полет на вертолете равносилен самоубийству. Группа выехала на наземном транспорте. Однако бой был скоротечным, и спасатели опоздали.

Филипов, приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного террористам населенного пункта, вступил в неравный бой. Окруженный боевиками, тяжелораненый майор подорвал себя гранатой. Последними его словами были: "Это вам за пацанов!"

За героизм, мужество и отвагу Роману Филипову присвоено звание Героя России посмертно. Тело пилота СУ-25 доставлено в Москву, похоронят его 8 февраля в Воронеже.