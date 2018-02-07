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Общество

Москва улучшила позиции в рейтинге загруженности дорог

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
По данным рейтинга INRIX, ситуация с пробками в российской столице улучшилась. Благодаря этому Москва незначительно улучшила позиции и осталась в топ-листе.
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INRIX в течение длительного времени занимается анализом и сравнением уровня загруженности автодорог в разных странах и городах. Как рассказал глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев, для составления рейтинга компания использует средства аналитики "больших данных".

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Самые пробочные места Москвы

"Москва не изменила свои позиции и осталась на втором месте, несмотря на то, что количество автомобилей существенно увеличилось, - отметил руководитель ЦОДД. – Стоит обратить внимание, что в течение четырех месяцев в этом году велись масштабные работы по благоустройству огромного количества улиц".

По словам Юрьева, в обновленном рейтинге столица России сохранила позиции, и это говорит о том, что "в нашем городе формируется правильный вектор развития". Так, индекс загруженности дорог стал ниже на 3,8% (25% по итогам 2017-го против 26% годом ранее).

Снизилось и среднее время, проведенное в пробках одним водителем в течение года. Этот показатель рассчитывается на основе данных в пиковые часы рабочих дней (240 дней).

По итогам, рассказал руководитель ЦОДД, в 2017 году московские водители провели в заторах 91 час (в 2016-м – 91,4 часа). "Улучшение даже на небольшой процент, несмотря на все негативные факторы, позволяет говорить о том, что мы правильно выбрали вектор развития транспортной системы города", – заключил Вадим Юрьев.

Он подчеркнул: высокую позицию удается сохранить вопреки тому, что, по данным компании-исследователя, площадь дорог в расчете на каждое авто в Москве сводится к минимуму. При этом автопарк в столице растет. С прошлого года он стал на 100 тысяч машин больше.

В столице России на каждое авто приходится около 27 квадратных метров дорог. В то же время, например, в более загруженных Лос-Анджелесе и Нью-Йорке – 155 и 205 "квадратов" соответственно. При этом, констатирует INRIX, если ситуация в Москве хоть немного улучшилась, в таких мегаполисах, как Нью-Йорк, Сан-Пауло, Лондон, Париж и Стамбул, стала хуже.

Автор: Дмитрий Куклин7 февраля 2018, 12:17

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