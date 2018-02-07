Террористы передрались из-за тела пилота Су-25

Передача России тела майора ВКС Романа Филипова стала причиной конфликта между боевиками в Сирии. Две группировки называют друг друга агентами Эрдогана и грозят разбирательством в шариатском суде.

Тело российского офицера Романа Филипова передала турецкой разведке группировка "Корпус Шама". Ее боевики участвуют в операции, которую проводит Анкара против курдов в районе Африн.

Ответственность за обстрел российского штурмовика Су-25 взяла на себя другая группировка террористов – запрещенная в России "Джебхат ан-Нусра". Ее боевики обвиняют "Корпус Шама" в том, что он похитил тело погибшего пилота.

Террористы утверждают, что рассчитывали обменять его на плененных правительственными войсками боевиков. Конфликт террористов засняли на камеру телефона, передает "Царьград ТВ".





Как писали Dni.Ru, накануне на военный аэропорт Чкаловский в Московской области было доставлено тело погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова. Как отметили в Министерстве обороны России, вместе с ним привезли часть обломков боевой машины. Сообщалось, что посредником в получении тела российского летчика выступила Турция.

Российские штурмовики совершали облет территории в Идлибе 3 февраля. Боевикам удалось подбить ведущий самолет из ПЗРК. Ракета попала в правый двигатель. Пилот – майор Роман Филипов – удерживал самолет в воздухе до последнего. Однако ситуация была критической, и он был вынужден катапультироваться.



Филипов, приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного террористам населенного пункта, вступил в неравный бой. Окруженный боевиками, тяжелораненый майор подорвал себя гранатой. Последними его словами были: "Это вам за пацанов!"

За героизм, мужество и отвагу Роману Филипову присвоено звание Героя России посмертно. Тело пилота СУ-25 доставлено в Москву, похоронят его 8 февраля в Воронеже.