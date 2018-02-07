Москвичка-инвалид требует с McDonald's 500 тысяч за сломанную руку

В столице женщина-инвалид подала в суд на McDonald's. По словам жительницы Москвы, она зашла в ресторан в Южном Бутово, поскользнулась на мокром полу и упала. В результате у женщины диагностирован перелом руки и ушиб головы, передает сетевое издание m24.ru.

Пострадавшая требует через суд взыскать с компании 204 тысячи рублей на лечение и 315 тысяч за моральный вред. Первое заседание по этому делу назначено на 1 марта.