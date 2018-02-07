Монах воровал влажные женские трусики
На кадрах ролика, попавшего в Сеть, видно, как 49-летний Тхирапхап Воррадилок подходит к сушащемуся на улице белью и с вороватым видом начинает запихивать себе в сумку еще влажное нижнее белье. Хозяин дома вызвал правоохранителей, которые, в свою очередь, объявили монаха в розыск.
Настоятель храма, в котором служил Тхирапхап Воррадилок, узнал о некраисвой истории, в которую попал монах и изгнал его и монастыря. Кроме того, любитель женского нижнего белья потерял духовный сан. Он заявил настоятелю, что его странные действия объясняются побочным эффектом лекарства.
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