Монах воровал влажные женские трусики

Ворующий женские трусики буддийский монах попал на камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел в Тайланде.



На кадрах ролика, попавшего в Сеть, видно, как 49-летний Тхирапхап Воррадилок подходит к сушащемуся на улице белью и с вороватым видом начинает запихивать себе в сумку еще влажное нижнее белье. Хозяин дома вызвал правоохранителей, которые, в свою очередь, объявили монаха в розыск.

Настоятель храма, в котором служил Тхирапхап Воррадилок, узнал о некраисвой истории, в которую попал монах и изгнал его и монастыря. Кроме того, любитель женского нижнего белья потерял духовный сан. Он заявил настоятелю, что его странные действия объясняются побочным эффектом лекарства.