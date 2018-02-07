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Общество

Мечтающие о жизни в Европе украинцы выдают себя за геев

Фото: GLOBAL LOOK press
Все больше украинцев просят убежища в Европе.  Граждане Незалежной используют любые лазейки, для того чтобы уехать из страны. 
прочитано 913 раз

словам одного из уехавших в Европу жителей Украины рассказывает, что его сограждане часто используют для получения убежища свою сексуальную ориентацию или политические взгляды. "Запрет Компартии в Украине сыграл очень большую роль среди беженцев, которые хотят остаться в Испании и Италии. Там любят коммунистов. Поэтому можно даже задним числом обзаводиться документами, что вы были членами Компартии, и железобетонно получите там статус", – приводит "Вести" слова своего источника.

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Кроме того, в последнее время популярным поводом для получения статуса беженца становится сексуальная ориентация. Украинцы выдают себя за представителей ЛГБТ-меньшинств, получают статус беженца и спокойно живут в Европе. "Причем на самом деле они не имеют к этому никакого отношения, и европейские чиновники это поняли. Многие получали убежище как представители сексуального меньшинства, а потом разъезжались, заводили семьи и детей. Поэтому начали проверять. Например, могли в пять часов утра заявиться к человеку домой, проверить, если фото возлюбленного в рамочке. А также снимки с ним в соцсетях. Но недавно такую проверку в Европе посчитали незаконной и отменили", - рассказал журналистам один из эмигрантов.

При этом, согласно статистике, самой популярной страной для бегства украинцы считают США. На втором месте расположилась Белоруссия, следом за ней идут Польша, Швеция, Австрия, Канада, Россия, ЮАР, Бельгия, Греция, Швейцария, Аргентина, Грузия, Австралия и Венгрия. В 2016 году наша страна предоставила убежище 271 гражданину Украины. 

Автор: Михаил Войцеховский7 февраля 2018, 20:49

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