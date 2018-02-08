Найден неожиданный способ побороть стресс

Пользователи социальных сетей нашли новый способ бороться со стрессом. Они смотрят видео, как люди режут мыло.

Эти ролики относятся к направлению ASMR (Автономно сенсорная меридиональная реакция), получающему все большее распространение на YouTube и других видео-хостингах. Феномен автономно сенсорной меридиональной реакции воздействует на восприятие человека. При просмотре или прослушивании у зрителя возникают приятные ощущения, расслабляются мышцы, уходит напряжение, по коже начинают бегать мурашки. Это помогает бороться со стрессом, тревогой и паническими атаками.

Как сообщает телеканал 360, нарезание мыла на камеру становится все более популярным. Один из самых известных аккаунтов в Instagram, посвященный этой теме, насчитывает 327 тысяч подписчиков. Он принадлежит двум девушкам из России и называется asmr_soap_princess. "Мы – две девушки из России. У нас есть более тысячи кусков мыла. Мы его любим! И мы показываем его вам. Слушайте, смотрите и наслаждайтесь", – значится в описании аккаунта.

Публикация от ��ASMR PRINCESS�� (@asmr_soap_princess) Фев 6, 2018 в 8:21 PST

В комментариях к роликам девушек пользователи признаются, что получают удовольствие от просмотра. "Я не понимаю, почему я подписана на этот канал, но это, кажется, было лучшим решением в моей жизни. Эти успокаивающие звуки…", "Я так люблю ваш аккаунт! Я страдаю от множества психических расстройств и ваши видео помогают мне окончательно не терять голову и подавляют мое беспокойство", – пишут признательные пользователи.

Публикация от ��ASMR PRINCESS�� (@asmr_soap_princess) Фев 4, 2018 в 5:11 PST

Однако, не все видят смысл в подобных видео: "В чем смысл? Почему столько людей подписаны на это? Что вы делаете с обрезками мыла? У вас есть жизнь? Работа? Вы правда занимаетесь этим целыми днями? Эх", "Блин, как это нравится людям? Лучше, конечно, чем многие вещи, но в чем антистресс? Не для меня".