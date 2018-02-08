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Общество

Корейцы накормят олимпийцев возмутительным национальным блюдом

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Владельцы кафе и ресторанов в олимпийском Пхенчхане проигнорировали запрет властей убрать из меню на время Игр блюда из собачатины. Распоряжение выполнили только два ресторана.

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Как минимум десять точек питания в столице Зимней Олимпиады угостят своих посетителей блюдами из мяса собаки. Для европейцев это кажется чем-то диким и ужасным, но в Азии повсеместно едят собачатину и не видят в этом ничего зазорного.

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Как пишет Daily Mail, местные чиновники столкнулись с потоком жалоб от владельцев ресторанов. Несколько дней назад заведения решили заменить собачатину на свинину, но тут же столкнулись с резким падением продаж. Пришлось отказаться от этой затеи и вернуть на столы традиционные блюда корейской кухни.

Местные зоозащитники уже неоднократно запускали онлайн-петиции с призывом запретить есть собак, а также проводили акции протеста в Сеуле. Но для владельцев ресторанов продажи блюд из собачатины – бизнес и практика показывает, что они не собираются отказываться от него даже под давлением властей.

По данным издания, во время Олимпиады в Южной Корее также планировалось закрыть все рынки с собачьим мясом. Но и этого не произошло – крупнейшая точка, где продается несколько видов этого деликатеса, до сих пор продолжает работу в нескольких километрах от столицы Игр.

Известно, что ежегодно жители Южной Кореи съедают до миллиона собак. Блюда из этого мяса считаются деликатесом. По мнению корейцев, они благотворно влияют на здоровье.

Автор: Александр Комаров8 февраля 2018, 20:12
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