В Москве возле мусорки нашли новорожденных медвежат

В поселении Филимонковское в Новой Москве местный житель обнаружил возле мусорного контейнера коробку с двумя новорожденными медвежатами, пишет "Газета.ru". На место выехали специалисты столичного Департамента природопользования и забрали малышей.
В ведомстве пояснили, что медвежата не успели привыкнуть к людям. После реабилитации в Торопецкой биологической станции "Чистый лес" в Тверской области животные смогут вернуться в дикую природу.
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