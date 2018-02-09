Крупнейший в истории секс-скандал потряс британский парламент

Британцы рискуют остаться без парламента. Выяснилось, что каждый пятый сотрудник законодательного органа страдает от сексуальных преследований со стороны депутатов.

Доклад, подготовленный компетентными органами, попал в британские СМИ. Его авторы выяснили, что за прошедший год пятая часть сотрудников, работающих в Вестминстерском дворце, подверглась сексуальным домогательствам.

Исследователи опросили почти полторы тысячи человек. На постоянные издевательства и сексуальные преследования пожаловались 19% респондентов.

Жертвами становятся не только сотрудники женского пола - оказалось, что и мужчин нередко грязно домогаются. Однако женщины страдают от подобного обращения в два раза чаще, а в некоторых случаях их не просто щупали, но и насиловали, передает Life.

Авторы утверждают: теперь работники Вестминстер-холла почувствовали, что могут свободно рассказать все, не опасаясь потерять работу. Причем независимо от того, какие меры будут приняты по итогам публикации доклада, пишет The Independent.

В конце прошлого года скандал в парламенте уже был: от работы отстранили депутата от Лейбористской партии Келвина Хопкинса. 27-летняя Ава Этемадзаде рассказала, что 76-летний политик преследовал ее: отправлял непристойные сообщения, называя привлекательной и прекрасной молодой женщиной. А 1 ноября 2017-го Майкл Фэллон покинул пост министра обороны после обвинения в домогательстве к журналистке.

Тем временем грехи молодости припомнили 85-летнему бывшему тренеру молодежной женской сборной Австрии по горнолыжному спорту. Карла Кара обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, которые он совершал с 1966 по 1970 год.

В заявлениях возможных жертв упоминается и трехкратный олимпийский чемпион Тони Зайлер, скончавшийся в 2009 году. По словам спортсменок, Зайлер был свидетелем преступлений против несовершеннолетних, но ничего не делал для их предотвращения.