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Американец оскорбил память пилота Су-25 на передаче Соловьева

Роман Филипов. Фото: wikipedia.org
Американца выгнали из студии за оскорбление памяти Героя России Романа Филипова. Эксперт позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес погибшего в Сирии пилота СУ-25, после чего ведущий Владимир Соловьев попросил его покинуть эфир.
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Заявления эксперта из США Григория Винникова возмутили гостей и ведущего программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов в ответ на высказанные американцем сомнения в геройстве Романа Филипова отметил, что заседание совета Госдумы было начато с минуты молчания в честь погибшего в Сирии военнослужащего, передает РИА ФАН.

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"Сегодня хоронили героя. И когда здесь, в студии, мы слышим такие слова, я думаю, ведущий должен попросить человека покинуть студию", – сказал Никонов. Парламентарий подчеркнул: в России есть свобода слова, но нет свободы кощунства в отношении погибших.

Напомним, что майор ВКС Роман Филиппов принимал участие в антитеррористической операции в Сирии. 3 февраля боевики сбили его штурмовик СУ-25 в небе над провинцией Идлиб. Филипову удалось катапультировался, но его окружили боевики.

Майор отстреливался, а потом, тяжелораненый, подорвал себя и нескольких террористов гранатой. Ответственность за гибель Филипова взяла на себя запрещенная в России группировка "Джебхат ан-Нусра".

У Романа Филипова в Приморском крае осталась семья. Похоронили офицера на родине, в Воронеже. Глава государства Владимир Путин посмертно присвоил летчику звание Героя России.

Соловьев согласился с Никоновым. "В России есть понятие "уважение к смерти", тем более героя", — сказал тележурналист. Он признался, что принимать такое решение сложно, однако попросил Винникова покинуть студию. По словам Соловьева, подобные комментарии – проявление неуважения к семье офицера и к России.

Автор: Андрей Евлампиев9 февраля 2018, 11:38

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