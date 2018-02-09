Участника "Дома-2" объявили в розыск

Судебные приставы пришли в квартиру участника телепроекта "Дом-2" Ильи Яббарова, который обвиняется в неуплате алиментов на сумму свыше 100 тысяч рублей, передает URA.RU. Однако там его обнаружить не удалось. С учетом того, что ситуация с попытками молодого человека уйти от ответственности повторялась неоднократно, он был объявлен в розыск. Ему запрещен выезд за границу, а также приостановлено действие его водительских прав.