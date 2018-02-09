Путин пожурил миллиардера за анекдот про изнасилование тракториста

Миллиардер Лисин рассказал Путину странный анекдот. Президент шутливо пожурил бизнесмена.

Миллиардер, занимающий третью строчку в списке богатейших людей России, выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, на котором присутствовал и Путин. Лисин рассказал президенту анекдот, который, по его мнению, отражает ситуацию с механизмами поддержки бизнеса со стороны государства.

"Колхоз, идет собрание. Встает председатель и говорит: "Вы знаете, у нас проблемы – посевная на носу, а кузнец запил. Надо что-то сделать". Поднимается самый продвинутый и предлагает отправить кузнеца на лечение. "Ну какое лечение? Посевная на носу. Кто будет ремонтировать? Один кузнец. Какие еще предложения?" "Давайте его лишим премии квартальной". – "Ну да, трое детей, он сейчас пойдет в соседний колхоз, и мы тоже его потеряли. Один же человек. Давайте что-то получше". "Давайте морду набьем!" – "40 лет мужику – вы чего? Он развернется и просто уйдет. Так тоже нельзя". "А давайте его изнасилуем!" – Председатель руками разводит: "Что за предложение? Вы что, с ума посходили?" Тянется вторая рука: "А давайте изнасилуем тракториста!" – "Почему его?" – "А у нас их двое!" – приводит Life.ru слова Владимира Лисина. После окончания речи последовали аплодисменты и смех.

Путин решил отшутиться: "Ну, сказал бы доярку хотя бы, ну чего ты. Куда вас тянет". После этого президент России выступил с речью касательно положения бизнеса в нашей стране. Кроме того, глава государства затронул тему государственных закупок. Он заявил о существовании оснований для того, чтобы довести объем госзакупок у малых и средних предприятий в 2018 году до трех триллионов рублей.