Мы спасены: Киев передумал идти войной на Москву

Киев передумал идти войной на Москву. За последние три года воинственных заявлений на Украине было сделано немало, но сейчас вояки, судя по всему, отказались от мысли атаковать своего ближайшего соседа.

Вооруженные силы Украины не имеют задач за пределами страны, огорошил журналистов начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. "Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле", – сказал он.

Муженко подчеркнул, что угрозы для безопасности и территориальной целостности Украины могут возникнуть сразу на нескольких направлениях. Правда, генерал не назвал их. Зато обозначил ключевой приоритет военной реформы и подготовки войск, а именно повышение их мобильности, пишет Lenta.ru.

Напомним, что недавно глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил, что в будущем Ростовская область будет включена в состав Украины. Представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона не сказал, каким именно образом произойдет присоединение к Незалежной части российской территории.

В марте 2017 года депутат Верховной рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош предрек захват украинской армией Краснодарского края, Воронежской и Белгородской областей.

Помимо этих откровенно популистских высказываний, украинские военные и гражданские руководители не раз заявляли, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины. В ноябре 2017 года украинские военные насмешили весь мир заявлением о том, что придумали новую тактику нападения на российские корабли. По словам моряков, с помощью "волчьей стаи", состоящей из шести катеров, они смогут отбить нефтяные вышки, расположенные рядом с Крымом.

Однако горе-вояки забыли сообщить, что эта тактика – вовсе не их изобретение. Такой метод атаки, но только с использованием подводных лодок применялся Германией и США во время Второй мировой войны.

И, наконец, глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в конце прошлого года похвастался, что Киев разрабатывает стратегические беспилотники, способные мониторить ситуацию над всей Россией – от Калининграда до Камчатки. Своим заявлением он насмешил российских пограничников и военных из сил ПВО.