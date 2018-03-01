Фестиваль "Мос/Еда!" порадует москвичей обилием сыров
Всего в рамках фестиваля будут открыты около полутора тысяч
площадок. Они расположатся во всех городских округах. Пришедшие в эти дни
смогут не только попробовать и купить предлагаемые продукты, но и определить,
какие из них будут привозиться на московские ярмарки в течение этого года. Так,
каждому пришедшему дадут опросник, в котором можно будет отметить, какие продукты
и из каких регионов хотелось бы видеть на московских ярмарках.
Особо стоит отметить, что свою продукцию посетителям фестиваля представят сыровары со всей страны. Ожидается, что "Мос/Еда!" порадует гостей более 100 видами сыра. Только адыгейского сыра будет представлено свыше трех десятков видов.
Помимо этого, в рамках фестиваля можно будет попробовать и приобрести полутвердые сибирские сыры, знаменитый калининградский тильзитер, выдержанную карельскую качотту. Гурманы смогут порадовать себя твердыми сырами с пажитником и тмином из Саратова и необычным "норвежским" сыром без сахара, с экзотическим вкусом сгущенного молока.
Помимо сыров, будет представлен широчайший ассортимент молочной продукции. Специально для фестиваля будет привезен миллион килограммов фермерского молока, масла, творога, ряженки, кефира и других молочных продуктов.
Не останутся без внимания и любители даров моря. Отечественные деликатесы будут представлены, в частности, гребешками из Мурманской области, черноморскими рапанами, камчатским крабом, дальневосточными креветками и, конечно же, большим ассортиментом рыбы. Также в столицу привезут любимые рыбные консервы: балтийские шпроты из Калининградской области и знаменитую сельдь иваси.
Кроме того, пришедших на фестиваль порадуют кондитерские изделия из Удмуртии, овощи из Тульской, Орловской, Тамбовской, Липецкой и Белгородской областей. Свою продукцию представят и ряд стран СНГ. Так, например, на площадках можно будет попробовать и купить азербайджанские гранаты и молдавские яблоки.
Не забыли организаторы и про детей, которые придут на фестиваль вместе со взрослыми. Для них пройдет серия творческих мастер-классов. Кроме того, для маленьких посетителей оборудуют более 3200 спортивных площадок и подготовят большое количество интерактивных театрализованных действ.
Отметим, что фестиваль "Мос/Еда!" пройдет в городе впервые. На нем будет представлен ассортимент продукции, который позже будет продаваться на ярмарках выходного дня. Они традиционно откроются во второй половине апреля.
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