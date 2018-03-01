Россиян на работе проверят на алкоголь и наркотики

Работодателей обяжут проверять сотрудников на алкоголь и наркотики. Минздрав России планирует включить такие требования в стандартный трудовой договор.

Договор нового типа обяжет сотрудника не употреблять спиртное и табак на рабочем месте. Кроме того, он должен будет по требованию руководства проходить обследование. Если следы вредных веществ все же обнаружат, но при этом гражданин лечится от зависимости – его не уволят, успокоил журналистов директор Московского научно-практического центра наркологии, главный психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн.

Он отметил, что наркомании нововведения коснутся в меньшей степени. Это объясняется тем, что наркозависимые в большинстве своем не работают. Новые правила коснутся прежде всего опасных производств. Однако, по словам главного нарколога, чиновники надеются в скором времени "сделать охват тотальным".

Основой для идеи Минздрава послужил опыт Новолипецкоого металлургического завода и еще нескольких предприятий. "Пока это тестирование не стало массовым. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы войти во все трудовые коллективы и проводить там профилактическую работу", – уточнил Брюн. Профессор отметил, что пока тестирование будет добровольным, пишет Ura.ru.

Главный нарколог рассказал журналистам и о том, что в России планируется возродить вытрезвители. Этим займется Министерство труда и социальной защиты. "Уже практически решено, что система вытрезвителей будет создана заново", – сказал Брюн. По его словам, в некоторых городах они будут существовать в рамках наркологических организаций, а в других станут самостоятельными муниципальными учреждениями.

Кроме того, в Москве может появиться скорая помощь для нетрезвых граждан. По словам медика, в апреле выйдет на дежурство пробная бригада. Сверхзадача – не просто выехать к больному, перебравшему алкоголя, а еще провести профилактическую работу на месте. При необходимости — госпитализировать, мотивировать на отказ от алкоголя или на продолжение лечения.