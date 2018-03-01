Путин высказался о раке
До 5% ВВП Россия будет направлять на развитие здравоохранения. Нынешней ситуацией в этой сфере президент России не очень доволен. По словам Владимира Путина, больше внимания надо уделять людям. "При реформе здравоохранения слишком увлеклись административными преобразованиями, забыв о людях", – отметил глава государства, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.
Президент подчеркнул, что каждый россиянин не менее одного раза в год должен иметь возможность проходить качественный профилактический осмотр. А для борьбы с онкологическими заболеваниями необходима специальная общенациональная программа.
Нравственным долгом назвал Путин поддержку старшего поколения и в связи с этим напомнил о необходимости индексировать пенсии. "Будем стремиться к тому, чтобы сокращался разрыв между размерами пенсий и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию. И, конечно, нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей", – добавил российский лидер.
#Послание #Путин призвал к "прорывному развитию" и мощному рывку вперёд!— Андрей Ильницкий (@amicableru) 1 марта 2018 г.
В политику возвращается стратегический масштаб РАЗВИТИЯ, в фокусе которого инфраструктурные проекты и (Sic!) благосостояние людей. Бухгалтерско-монетаристкие подходы уходят в прошлое. Надеюсь!
Я #ЗаПутина pic.twitter.com/tzx43sCxnt
Все эти меры должны повысить продолжительность жизни граждан. Путин подчеркнул, что в последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в нашей стране – одни из самых высоких в мире. "Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет, и составляет 73 года. Но и этого, конечно, недостаточно", – отметил президент.
Путин уверен: Россия должна поставить перед собой принципиально новую задачу. К концу следующего десятилетия она должна уверенно войти в клуб государств "80+", продолжительность жизни в которых превышает 80 лет, передает ТАСС.
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