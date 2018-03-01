Убийца "пьяного" мальчика может досрочно выйти на свободу

Осужденная по делу "пьяного" мальчика Ольга Алисова может быть освобождена из-под стражи в случае, если суд приобщит к делу результаты независимой экспертизы. Нанятый специалист заявил о неоднозначности доказательств ее вины.

Дело о гибели шестилетнего мальчика под колесами автомобиля Ольги Алисовой приняло неожиданный оборот. Нанятый стороной защиты независимый эксперт выяснил, что скорость движения машины Алисовой перед ДТП была ниже скоростного ограничения, сообщает телеканал "360".

Правила дорожного движения гласят, что скорость транспортного средства во дворах должна быть не более 20 километров в час. Эксперт изучил записи с камер наблюдения, а также длину дороги и пришел к выводу, что скорость Hyundai Solaris, который насмерть сбил мальчика, составляла 16,73 километра в час.

К тому же, по словам специалиста, в проведенном следственном эксперименте есть ряд неточностей. Во-первых, свидетели ДТП не могли определить скорость автомобиля "на глаз". Во-вторых, для эксперимента использовали другую машину – Lada с пятиступенчатой коробкой передач. При этом Ольга в момент происшествия находилась за рулем иномарки с четырехступенчатым автоматом. Более того, при реконструкции аварии во дворе не было припаркованных автомобилей, а в день трагедии они там находились.

Представленные аргументы могут повлиять на пересмотр дела, если суд сочтет их существенными. Таким образом, у Алисовой есть возможность освободиться условно-досрочно. На данный момент результаты независимой экспертизы еще не дошли до суда.

В свою очередь отец погибшего мальчика Роман Шимко нанял нового адвоката, так как опасается, что Алисовой удастся выйти по УДО из-за связей ее мужа. Он убежден, что осужденная тесно связана с криминалитетом.

Как писали Dni.Ru, 23 апреля 2017 года в Железнодорожном Ольга Алисова во дворе жилого дома сбила мальчика. Свидетели рассказали, что во время происшествия она говорила по телефону за рулем. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Сама она утверждает, что не заметила, как мальчик выскочил под колеса. Позже отец погибшего Роман Шимко получил заключение экспертов: его сына признали пьяным. Виновница гибели ребенка получила три года колонии-поселения, но в деле по-прежнему возникают новые обстоятельства.