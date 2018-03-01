Захарова поставила на место Рабиновича
Захарова опровергла слова журналиста о том, что бывший постпред России при ООН покоится в забытой всеми могиле, "брошенной хозяевами". Она отметила, что место погребения всегда ухожено, но, по техническим причинам, памятник пока не установлен.
Также Мария добавила, что по решению Московской мэрии гимназии № 1522, где учился Виталий Иванович, присвоено его имя. Российский скульптор Владимир Суровцев сейчас работает над созданием памятной доски, которую разместят на здании учебного заведения.
В деревне Маринкино Киржачского района, на родине отца Виталия Ивановича, будет установлен памятник постпреду. Автором монумента стал добрый друг дипломата – сербский скульптор Драган Раденович. Там же откроется музей.
В комментариях представитель МИД посетовала, что Рабиновича очень активно цитируют в СМИ, а фотография разошлась по Сети. "Нам начали звонить с вопросами, "почему о Чуркине забыли", – написала Мария.
Напомним, Виталий Чуркин, 11 лет занимавший должность постпреда России при ООН, скончался 20 февраля в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия. Как сообщили в российском МИД, Чуркин умер на рабочем месте.
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