Назначена дата начала третьей мировой

За период с 1823 года, когда началась французская интервенция в Испанию, по 2003-й (американское вторжение в Ирак) в мире произошло в общей сложности 95 значимых вооруженных столкновений между государствами. Человечество в этом плане не образумилось даже после победы над фашизмом, уверен американский математик Аарон Клаузет.

Исследователи обработали исторические данные статистическими методами. Исходя из количества погибших солдат Клаузет разделил войны на локальные и большие. Крупным столкновением считались боевые действия, в ходе которых погибло больше 26 625 военнослужащих.

Математик отмечает, что в статистическом смысле долгий мир просто уравновешивает ситуацию после всплеска агрессии, в которое человечество впало в "эпоху великого насилия". "Просто на фоне того безумия нынешним мясникам нужно очень постараться, чтобы впечатлить человечество. В целом уровень агрессии за последние 100 лет не сильно изменился", – считает Клаузет.

