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Общество

Создание супероружия курировал лично Путин

Х-101. Кадр youtube.com
Президент Владимир Путин лично координировал создание новых типов вооружения. Об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин,комментируя ту часть послания президента Федеральному собранию, которая была посвящена российскому супероружию. 
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"Когда речь шла о коллективах конструкторов, могу вам рассказать о том, что он постоянно с ними контактирует, с главными конструкторами, разработчиками, и обсуждает вопросы развития новейших видов вооружения", - сказал глава нижней палаты парламента.

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"То, что он сегодня рассказывал, это результат работы многолетней его как главы государства по координации не только работы предприятий ВПК, но каждого конкретного главного конструктора", – заявил Володин. Он отметил, что сам это видел, работая в правительстве и в администрации президента.

Сегодня, 1 марта президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Впервые это произошло не в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, а в выставочном зале Манеж. На больших экранах демонстрировалась инфографика и видео нового российского оружия. Выступление главы государство более 40 раз прерывалось аплодисментами.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Часть послания была посвящена новому оружию, разработанному российскими инженерами. В ответ на односторонний выход США из договора о ПРО в 2002 году и размещение элементов американской ПРО на территории США и в других странах Россия разработала новую тяжелую ракету "Сармат", новые типы боеголовок и средства преодоления ПРО, заявил президент в послании.

При весе свыше 200 тонн "Сармат" имеет короткий активный участок полета, что затрудняет работу ПРО. Кроме того, Россия разрабатывает глубоководный быстроходный аппарат большой дальности, который может быть оснащен как ядерной, так и обычной боеголовкой. "Просто фантастика", – прокомментировал Путин появление такого оружия. 

Президент также сообщил, что уже разработано гиперзвуковое оружие авиационного базирования, его испытания завершены и с 1 декабря 2017 года  комплекс "Кинжал" с ракетой, развивающей скорость в 10 скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

Автор: Александр Комаров1 марта 2018, 17:52

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