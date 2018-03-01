В Москве объявился редкий хищник

В районе Сокольники на востоке Москвы орнитологи уже дважды за неделю видели полярную сову, передает сетевое издание m24.ru. "Сова здоровая, судя по размерам, самка, и я думаю, что она не одна", – уверен глава проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин. Вероятнее всего, хищница прилетела из Заполярья в поисках корма. Московские холода она переносит спокойно, а питаться она может земляными крысами.