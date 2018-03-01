Собчак и Жириновский опять устроили потасовку

Встречи ведущей Ксении Собчак и лидера ЛДПР Владимира Жириновского рискуют запомниться как самые скандальные эпизоды дебатов кандидатов в президенты России 2018 года. Они вновь сошлись в эфире и в очередной раз устроили настоящую словесную баталию.

Причиной очередной потасовки – на сей раз исключительно на словах – между Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак стали их родственники. Лидер ЛДПР рассказывал о социальных лифтах в России и в качестве примера привел себя и своего сына.

"Если бы остался Советский Союз, ни я, ни он (сын Жириновского Игорь Лебедев. – Прим. ред.) никем бы не стали. Ну, если вы разрушили страну, это ведь вакансии и заходи, бери, все что хочешь", – цитирует РИА Новости Владимира Жириновского.

Ксения Собчак не смогла сдержаться и воспользовалась этой фразой, чтобы упрекнуть лидера ЛДПР в том, что, по ее мнению, тот помогает своему отпрыску в построении карьеры. Жириновский со свойственной ему непосредственностью посоветовал ведущей обратить внимание на себя. "А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?", – поинтересовался он.

Этот выпад Ксения Собчак парировала тем, что занимается журналистикой и деньги получает за свою работу. После ряда последующих реплик Владимир Жириновский свернул дискуссию, напомнив про регламент. "Хорошо, но сейчас мое время, я говорю про социальные лифты", – заметил он.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 28, 2018 в 10:46 PST

Отметим, предыдущая перепалка Ксении Собчак и Владимира Жириновского проходила не столь дипломатично. Во время дебатов кандидатов в президенты страны на телеканале "Россия 1" глава ЛДПР перебивал одного из своих соперников – Сергея Бабурина. Тогда телеведущая сделала ему замечание. Все закончилось спором с использованием нецензурной брани. В какой-то момент Ксения Собчак плеснула в лицо Владимиру Жириновскому водой. Однако это не успокоило опытного политика, а только вызвало новый поток ругани.