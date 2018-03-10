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Общество

С пилотов сняли ответственность за крушение Ан-26 в Сирии

Ан-26. Фото: GLOBAL LOOK press
У участников расследования крушения Ан-26 в Сирии появилась версия, подтверждающая технические причины авиакатастрофы. Сообщается, что транспортный самолет мог не дотянуть несколько сотен метров до аэродрома из-за повреждения закрылков.
прочитано 1995 раз

После того, как в Министерстве обороны отвергли версию крушения Ан-26 в Сирии в результате внешнего воздействия, специалисты рассматривали две основных причины – ошибку пилотирования или же технические неполадки на борту. Последние данные снимают с пилотов ответственность за произошедшую трагедию, в которой погибли 39 человек.

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"Усталость и оперение": что погубило Ан-26 в Сирии

При заходе на посадку на взлетно-посадочную полосу авиабазы Хмеймим у экипажа транспортного самолета возникли проблемы с управлением машиной, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя военно-транспортной авиации. По предварительным данным, при выпуске закрылков один из них по каким-то причинам просто вырвало. Из-за этого Ан-26 резко накренился в сторону и перешел в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров. В такой ситуации даже самые опытные пилоты не смогли бы спасти машину и находившихся на борту людей.

Напомним, при заходе на посадку на аэродром военной базы Хмеймим в Сирии 6 марта потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. На его борту находились 39 человек. Все они погибли. Расследование произошедшего продолжается.

Отмечается, что погодные условия во время захода на посадку были нормальными. Ан-26 следовал в Хмеймим с авиабазы Квайрес в Алеппо. Командир экипажа – летчик первого класса, на такой машине он налетал более трех тысяч часов и в Хмеймиме садился неоднократно. Внешние воздействие на самолет также исключается – территория вокруг базы находится под полным контролем.

Автор: Геннадий Куприянов10 марта 2018, 13:36

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