Жириновский выставил Собчак пустым местом

Во время предвыборных дебатов на Первом канале Владимир Жириновский и Ксения Собчак в очередной раз устроили пикировку. Впрочем, на этот раз лидер ЛДПР повел себя так, будто ведущей вовсе не было в студии.

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