Голая жена депутата позвала россиян на выборы

Лозунгом на голом теле отметилась жена депутата Архангельского областного собрания Александра Дятлова. Юлия Дятлова с группой единомышленниц зазывает россиян на избирательные участки с агитплаката: обнаженные девушки прикрыты полотном с откровенным признанием.

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