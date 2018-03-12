Сочувствию нашли неожиданное объяснение

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) совместно с биотехниками компании 23andMe впервые обнаружили связь между генами и человеческой способностью проявлять сочувствие к другим людям. Для исследования понадобилось взять образцы ДНК у более чем 46 тысяч человек.

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