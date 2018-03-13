Украинец опубликовал видео плевка в лицо ведущему Первого канала

Умер Олег Табаков Ефремов обматерил зрителей Выборы президента Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Умер Олег Табаков
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
партнеры
Вторник 13 марта
Лента новостей
08:22
В подземный переход в Москве влетела фура
23:02
"Единая Россия" поддержит сельских производителей
22:00
Опубликовано тайное интервью Табакова
22:00
В Германии скончался бухгалтер Освенцима
21:39
Равнодушные петербуржцы посмотрели на покушение и разошлись (видео)
21:30
Яркий Табаков загнал под кресла сотни человек
21:11
Как в России заработать на большую пенсию
20:58
Названы дата и место прощания с Табаковым
20:39
Отчаявшуюся Цымбалюк-Романовскую заставляют бежать
20:18
Умер актер Олег Граф
19:58
В МХТ рассказали о преемнике Табакова
19:54
Банковские вкладчики подготовили обращение к Путину
19:35
В центре Москвы подожгли приемную ФСБ
19:32
Как Госдума будет укреплять связи с законодателями в регионах
19:22
Отборная ругань Ефремова получила неожиданное объяснение
19:20
Безумные регионы: жительница Омска угрожала убийством вахтерше больницы из-за бахил
19:15
Сын странно отреагировал на известие о смерти Табакова
19:07
Два полнолуния обернутся бедой для россиян
18:26
В московском метро случился коллапс
18:16
Красивая вдова оставила умершего Табакова
18:10
"Уходит эпоха": артисты скорбят по умершему Табакову
18:10
В Петербурге трамвай "Чижик" угодил в ДТП
17:42
Тысячи людей штурмуют кассы МХТ после смерти Табакова
17:28
Российский футболист убил себя рядом с домом невесты
17:24
"Через месяц рожать": Лоза в ужасе от убийства родственника собаками-людоедами
17:21
Находившемуся в коме Табакову перед смертью отпустили грехи
17:18
Госдума укрепит связи с региональными парламентами
16:58
Названо лучшее успокоительное для студентов
16:56
Микаил Шишханов передал нефинансовые активы в Рост банк
16:54
Астрономы обнаружили пригодную для жизни планету
16:46
Рядом с умирающим Табаковым оказался Миронов
16:45
Названа причина смерти Табакова
16:29
Чем Путин отплатил Меркель за немецкое пиво
16:28
Каким запомнился Олег Табаков
16:27
Украина бьется в припадке из-за победы "Газпрома"
16:21
Зачем Запад ввел санкции против России
16:20
Умер Олег Табаков
16:19
Миро раскрыла тайну беременности Бородиной
16:18
Врачи спасают покалеченного внука Пугачевой
16:11
Умер известный модельер Юбер де Живанши
16:07
На Эльбрусе лыжник сорвался в ущелье
15:54
При пожаре на севере Москвы погиб человек
15:49
Пережившая страшное горе Лобачева тайно вышла замуж
15:32
В Москве любопытного мальчика ударило молнией
15:24
"Золотая Орда" захватывает Первый канал
15:15
"Несущий пургу" Песков оценил жесткий нагоняй от Путина
14:48
Как после трагедии живут родители Дмитрия Хворостовского
14:45
В Подмосковье насмерть разбился парашютист
14:38
В Сети бушует новый бессмертный вирус
14:21
Жуткие фото и видео с места крушения пассажирского самолета
14:06
Россиянин раздавил на парковке машину супруги после скандала
14:02
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
13:59
Звезде сериала "Ольга" устроили травлю
13:59
Взбешенный футболист оплевал 14-летнюю девочку (видео)
13:54
Выигравшая полмиллиарда в "Русское лото" пенсионерка шокировала своим поступком
13:42
Размеры Нетребко озадачили мужа
13:38
Ученые признали стресс и депрессию заразными
13:26
Россияне отказываются отдыхать в Крыму
13:24
В Москве пенсионерка пообещала взорвать дом
13:12
Хромая Бузова выставила напоказ свое интимное место
13:12
Гобозов из "Дома-2" принес лосихе свою морковку
13:08
Любовник задушил сестру невесты во время грубого секса
13:06
Крымчане щелкнули по носу зазнавшихся украинцев
12:59
Пьяные дамы разделись на сцене клуба ради пластики губ (видео)
12:56
Пилот оставил пристегнутых пассажиров в тонущем вертолете
12:53
Известный певец убил любовницу чесноком
12:34
Беременная Зейналова вышла в свет
12:33
В Катманду разбился пассажирский самолет
12:28
Беременная Лобода отказалась знакомить любовника с родителями
12:27
Названы турнаправления с самыми дешевыми 5-звездочными отелями
12:27
Новый участок салатовой ветки метро готовят к открытию
12:22
Евросоюз продлил санкции против России
12:18
Понаровская прилюдно миловалась с грязным мужиком
12:15
Найдено эффективное средство для сохранения молодости и здоровья
12:09
Платформу "Новохохловская" откроют в сентябре 2018 года
12:08
Невеста погибла в авиакатастрофе по дороге с девичника (видео)
11:54
Как Москва готовится к чемпионату мира по футболу
11:36
Потом и кровью: Самойловой прочат большие проблемы на "Евровидении"
11:36
Медики заявили о начале глобальной эпидемии "болезни икс"
11:19
Красная Цымбалюк-Романовская устроила переполох в Большом
11:19
В Хабаровске лицо Путина выложили из машин (видео)
10:59
Российский миллионер с пистолетом прервал футбольный матч
10:59
Пригожин раскрыл свои сложные отношения с Пугачевой
10:39
Ученые нашли новую опасность смартфонов
10:38
Российская спортсменка потеряла память и впала в кому
10:35
Массовый погром со стрельбой в ночном клубе в Башкирии попал на видео
10:04
Кто "подставил" матерщинника Михаила Ефремова
09:58
Создано продлевающее жизнь средство
09:45
Юрий Лоза высказался о страшном горе в семье
09:44
Британский комик умер через два дня после свадьбы
09:33
Пожилая россиянка едва не погибла в первый день отдыха в Таиланде
09:21
Победительница "Битвы экстрасенсов" родила сына
09:17
Под Москвой буйный лихач разбил десять машин и покалечил полицейского
09:05
В Сургуте в мусорном баке нашли труп младенца
08:57
Пожар в центре Тюмени попал на видео
08:42
Неожиданное возвращение Андреевой на Первый объяснили скандалом
08:39
Россияне стали массово умирать от неизвестных болезней
08:31
От удара молнии в церковь погибли 16 человек
08:28
Народ взбудоражен новой песней Самойловой для "Евровидения"
08:00
Астрологический прогноз с 12 по 18 марта
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Красная Цымбалюк-Романовская устроила переполох в Большом
Умер Олег Табаков
Отчаявшуюся Цымбалюк-Романовскую заставляют бежать
Жене грубияна Ефремова поставили страшный диагноз после скандала
Хитрую Собчак втоптали в грязь из-за шизофрении с Крымом
Шикарный ремонт для Киркорова от Первого канала взбесил россиян
Общество

Украинец опубликовал видео плевка в лицо ведущему Первого канала

Артем Шейнин. Кадр youtube.com
Бывший украинский десантник Валерий Ананьев, переквалифицировавшийся в видеоблогера, похвастался в Сети видео, на котором пытается спровоцировать на драку ведущего Первого канала Артема Шейнина. На запись попал и плевок украинца в лицо российскому журналисту.
прочитано 594 раза

Валерий Ананьев много и в красках расписывал перед подписчиками в Facebook свою встречу с ведущим популярной общественно-политической программы "Время покажет" на Первом канале Артемом Шейниным. Перепалку бывший украинский десантник предусмотрительно записал на видео, которое выложил в Сеть.

ПО ТЕМЕ

Ведущий Шейнин рассказал об атаке бойца АТО в Италии

Украинец напал на известного российского ведущего

На записи видно, как Артем Шейнин в сопровождении супруги выходит из аптеки на одной из улиц Вероны, когда к нему подходит Валерий Ананьев и начинает разговор. Спровоцировать журналиста на конфликт десантнику ни оскорблениями, ни угрозами не удается, и тогда он обвиняет ведущего в том, что по его вине гибнут люди. Получив отпор и на это заявление, украинец плюет в лицо Шейнину.

Ранее российский журналист отмечал, что атаковавший его украинец снимал все на видео и, по всей видимости, старался сделать так, чтобы он ударил первым. "В западноевропейской стране кто первый ударит, тот неправ. Он меня именно на это и провоцировал", – рассказал ведущий.

"Если бы я ответил ему таким образом, каким он хотел, то есть ударил бы, тут же… Вы сами знаете, все стандартно: "Эти русские, они всегда первыми начинают!" У него это не получилось, он пытался сделать это всеми доступными методами, плевался", – добавил Артем Шейнин.

"Я ничего, кроме жалости и сочувствия, к нему сейчас не испытываю. Так же, как не испытываю к народу Украины, который находится примерно в том же состоянии безумной злобы, агрессии, с замороченной головой, когда все виноваты, и только все они правы", – признался журналист.

Автор: Геннадий Куприянов13 марта 2018, 08:09

комментарии

Политика

Чем Путин отплатил Меркель за немецкое пиво
Крымчане щелкнули по носу зазнавшихся украинцев
Страшные тайны: Александр Лукашенко
Заговаривающемуся Порошенко поставили неутешительный диагноз

Шоу-бизнес

Отчаявшуюся Цымбалюк-Романовскую заставляют бежать
Любовь вопреки: трагичная история брака Табакова и Зудиной
Отборная ругань Ефремова получила неожиданное объяснение
В МХТ рассказали о преемнике Табакова

Проишествия

Жуткие фото и видео с места крушения пассажирского самолета
Взбешенный футболист оплевал 14-летнюю девочку (видео)
Любовник задушил сестру невесты во время грубого секса
Известный певец убил любовницу чесноком

Lifestyle

Опубликовано тайное интервью Табакова
"Золотая Орда" захватывает Первый канал
"Уходит эпоха": артисты скорбят по умершему Табакову
Что нужно знать о фильме "Девчата"
Шоу-бизнес

Умер Олег Табаков

Артисту было 82 года
Шоу-бизнес

Хромая Бузова выставила напоказ свое интимное место

Поющая ведущая из реалити-шоу "Дом-2" вызвала ажиотаж
Шоу-бизнес

Как после трагедии живут родители Дмитрия Хворостовского

Мать и отец прославленного баритона приехали в Москву
Шоу-бизнес

Рядом с умирающим Табаковым оказался Миронов

Прославленный артист нервно курит возле больницы

Гороскоп

Два полнолуния обернутся бедой для россиян
Астрологический прогноз с 12 по 18 марта
Провалившейся Медведевой предрекли новые неудачи
Якубовича ждут серьезные проблемы после скандала на Первом канале

Фоторепортажи

Каким запомнился Олег Табаков
Беременная Зейналова вышла в свет
Как 13-летняя фигуристка Трусова покорила мир
Маленькие модники блеснули в Манеже

Спорт

Российская спортсменка потеряла память и впала в кому
Главный тренер оценил срыв биатлониста Шипулина
Российский миллионер с пистолетом прервал футбольный матч
Тутберидзе после скандала с Медведевой: "Она мне как дочь"

Регионы

Российский футболист убил себя рядом с домом невесты
Безумные регионы: жительница Омска угрожала убийством вахтерше больницы из-за бахил
Россиянин раздавил на парковке машину супруги после скандала
Выигравшая полмиллиарда в "Русское лото" пенсионерка шокировала своим поступком
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru