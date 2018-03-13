Собчак в прямом эфире назвала россиян лохами

Россиян, которые намерены участвовать в голосовании на выборах президента, Ксения Собчак назвала лохами. Кандидат на высший государственный пост высказала свое мнение во время дебатов в прямом эфире.

Выдвиженец от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак получила отпор от оппонентов на очередном раунде предвыборных теледебатов. В своем выступлении в эфире канала ТВЦ 12 февраля она нелестно отозвалась о россиянах, а выборы сравнила с казино.

"По поводу лохов. Если люди 18 лет выбирают одну и ту же власть, не понимая, к чему это приводит, то как еще они называются? Ну вы же знаете, кто выиграет на этих выборах так же, как знаю я. Вы знаете, что в казино всегда выигрывает казино, поэтому не будьте лохами, которые раз за разом приходят в это казино в надежде выиграть!" – призвала сторонников телеведущая.

Представляющий на дебатах кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко заметил, что своими словами она определила истинное отношение к народу той "касты", к которой принадлежит. Продолжив предложенную оппонентом аналогию, Шевченко напомнил бывшей ведущей "Дома-2", что в казино "и девочки получают свою долю".

Лидер ЛДПР на сей раз был непривычно краток. Владимир Жириновский со свойственной ему прямотой заявил, что Ксения Анатольевна "занимается пропагандой против Путина".

Темой дебатов на Первом канале 12 февраля стало развитие регионов. Собчак пыталась оправдаться за скандал вокруг ее запросов к Украине о поездке в Крым. Кандидат заявила, что не планировала вести на полуострове предвыборную агитацию.

"Это ложь. Я не собираюсь там вести агитацию. Никогда не собиралась. Я уже сделала несколько заявлений, говоря о том, что хочу поехать туда с гуманитарной миссией", – заверила Собчак. Она добавила, что считает Крым "огромной проблемой". Именно из-за него, по мнению Собчак, Россия сегодня имеет "и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром".

Напомним, что Ксения Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить с гуманитарной миссией Крым, который считает украинским. Это обращение глава МИД Украины Павел Климкин назвал политической шизофренией. По его словам, это был бы законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории, передает РИА Новости.

Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

