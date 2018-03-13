Атака на Говорухина: когда комедия превращается в фарс

Череда обвинений в домогательствах докатилась до известных и уважаемых во всей стране людей. Журналистка радио "Свобода" Дарья Комарова заявила, что к ней якобы приставал глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин. Ранее еще одного депутата – Леонида Слуцкого – в харассменте обвиняла сотрудница российского представительства западного СМИ (Би-би-си). Такое совпадение вряд ли случайно, особенно за несколько дней до выборов президента России.





Те, кто даже шапочно знаком с мэтром российского кинематографа, депутатом Госдумы со стажем Станиславом Говорухиным, были шокированы появлением обвинений в его адрес в якобы имевших место сексуальных домогательствах. И снова журналистка, и снова "правда", и снова из далекого прошлого. Кто же и что сказал в адрес именитого режиссера?



Некая Дарья Комарова, стряхнув нафталин со своих фантазий образца 2012 года, разродилась постом в Facebook (именно так, а не подачей заявления в полицию, сейчас модно заявлять о правонарушениях в либеральной среде). Она утверждает, что почти восемь лет назад ее якобы домогался Станислав Говорухин. Дело, по словам Комаровой, происходило в Чебоксарах, куда приезжал депутат, в одном из ресторанов, где она брала у него интервью (интересно, где эта запись?).

Журналистка сообщает: "Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него (напомним, что дело было в ресторане)". Дальше она описывает свой гордый отказ, якобы имевшие место попытки Говорухина задобрить ее и в завершение делает "глубокомысленный" вывод.

В числе тех, кто первым отреагировал на обвинения в адрес режиссера, была коллега Говорухина по Госдуме Алена Аршинова, которая знает его не первый день. "Я знаю Говорухина лично и исключительно с порядочной стороны: весьма разборчивый человек и странных людей к себе не подпускает, - заявила она. – Я работала в то время в предвыборном штабе, который возглавлял Станислав Сергеевич, и помню, с какими впечатлениями он вернулся из республики, где был не впервые. Впечатления, которые остались от встреч с избирателями, были очень хорошими".

"Очень жаль, что Чувашия звучит сейчас в таком негативе".

Любопытно, что эта история многолетней давности появилась аккурат к моменту, как сошел на нет и без того вялый интерес к предыдущей сказке о домогательствах депутата к журналистке западного СМИ. Новый вброс интереса тоже не вызвал, потому как слеплен он по тому же лекалу, что и предыдущий.

Как метко заметил журналист и политолог Егор Холмогоров, "митушные" (от английского хештега #MeToo. – Прим. ред.) нападки на Говорухина превращают комедию в грубейший фарс. "После того как бибисишники пытались отравить Слуцкого боевыми отравляющими колготками, можно было еще сомневаться, искренне это, или поджигание войны, – отметил он. – Но после наката на Говорухина уже сомневаться не приходится. Тем более что он в 2012 году в рамках предвыборной кампании был главой штаба Путина. То есть это не одного лишь Говорухина мочат".

Между тем речь идет о 2012 годе, когда Говорухину было уже хорошо за 70 лет, напомнил журналист и публицист Виктор Мараховский. "Крестовый поход" против известных мужчин-россиян он называет третьей мировой войной, "и оружием массового поражения в ней будут несусветные боевые дуры обоего пола".

Любопытно, что обвинениям в адрес Говорухина не верят не только мужчины, но и женщины – целевая аудитория "митушной" пропаганды. Ольга Казакова, представляющая в нижней палате парламента Ставропольский край, заявления журналистки прямо называет ложью.

"Я работаю со Станиславом Сергеевичем довольно давно и знаю его внимательное и уважительное отношение к женщинам, отеческое и заботливое отношение к девушкам, – отметила она. – Это может сказать любой, кто действительно знаком с великим режиссером и глубоко порядочным и мудрым человеком".

"В последнее время различные дамы часто стали делать, как под копирку, однотипные заявления: "Много лет назад ко мне приставал один очень известный человек. Свидетелей нет, доказательств нет, много лет я молчала, а сейчас расскажу! Ведь я так хочу славы и известности".

Кстати, в этой истории обращает на себя внимание не только журналистская деятельность Дарьи Комаровой, но и интересные моменты из ее биографии. Особо привлекает внимание уголовная составляющая. Оказывается, она специализируется на клевете, причем ее заявления всплывают именно в предвыборные дни. В 2016 году суд признал ее виновной в клевете на кандидата в главы региона Олега Николаева. А в 2017-м она была признана виновной в применении насилия в отношении судебного пристава-исполнителя и получила два года условно.

Заказчики подобных вбросов, очевидно, рассчитывают на американскую модель развития такого рода скандалов, когда репутация и карьера объекта атаки уничтожаются без разбирательства – достаточно голословного обвинения. Однако в России, как показала предыдущая попытка атаки на депутата Госдумы, такие номера не проходят.