Станцию метро "Тургеневская" в Москве закрыли на выход

Выход со станции "Тургеневская" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена был временно закрыт по техническим причинам, передает "Интерфакс". Пассажиры могут выйти в город через "Чистые пруды" и "Сретенский бульвар", отметили в пресс-службе столичной подземки. О каких неполадках идет речь, в метро не уточнили.
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