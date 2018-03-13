Параноика Чичваркина выследили шпионы-гопники из деревни
Как заявил Чичваркин, он стал замечать за собой слежку вскоре после переезда в Великобританию. "Несколько человек около часа стояли в 100 метрах от входной двери моего дома и лузгали семечки. Взглянув на них более внимательно, я понял, что они проводят время, очищая и съедая семена подсолнечника, а эта привычка распространена среди мужчин в российских деревнях. Штирлиц прибыл", – рассказал бизнесмен изданию The New York Times.
Несмотря на это, по словам Чичваркина, в Лондоне он чувствует себя гораздо комфортнее и безопаснее, чем в Москве. Однако время от времени бизнесмену мерещатся преследующие его люди, что по всем признакам напоминает параноидальный психоз.
Напомним, что в 2011 году Следственный комитет России прекратил уголовное преследование Евгения Чичваркина. При этом предприниматель-беглец говорил, что все равно боится возвращаться на родину, так как боится попасть в руки российских спецслужб. Также бизнесмен опасается, что может разделить участь экс-разведчика Сергея Скрипаля.
Издание The New York Times сообщает, что опросило ряд иностранных агентов спецслужб на фоне инцидента с Сергеем Скрипалем. Следователи установили, что бывший разведчик и его дочь получили отравление нервно-паралитическим веществом якобы российского производства. Британские спецагенты убеждены, что на данный момент в Лондоне огромное количество агентов российской разведки, которые "ведут слежку за важными россиянами".
66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь 4 марта были найдены на скамейке в одном из торговых центров города Солсбери. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Российские власти заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.
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